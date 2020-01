TSpike Jonze réalisé par Beastie Boys Story Doc est dirigé vers Apple TV

Un nouveau documentaire sur les Beastie Boys sort ce printemps aux salles Apple TV et IMAX, réalisé par Spike Jonze, et écrit par Mike Diamond et Adam Horovitz, avec Jonze, qui dépeint l’héritage du groupe pionnier.

Apple a annoncé aujourd’hui avoir acquis Beastie Boys Story, un long métrage documentaire qui «vous racontera une histoire intime et personnelle de leur groupe et 40 ans d’amitié dans cette expérience documentaire en direct dirigée par leur ami et collaborateur de longue date, et leur ancien grand-père, cinéaste Spike Jonze ».

Une coupe spéciale du documentaire s’ouvrira exclusivement dans certains cinémas IMAX pour un engagement limité le 3 avril, avant d’être diffusé à l’échelle mondiale sur Apple TV + le 24 avril.

La première du film coïncidera avec le 26e anniversaire de l’album de 1994 des Beastie Boys, Mauvaise communication et réunit les Beastie Boys avec Jonze plus de 25 ans après avoir dirigé le clip vidéo emblématique “Sabotage”.

L’idée du documentaire est née de la collaboration d’Adam et Mike sur leur best-seller Beastie Boys Book. Les deux ont également pris la route avec le livre, qui comprenait un arrêt à SXSW en 2019, ce qui a donné lieu au mini-doc pour Amazon intitulé Still Ill, qui marquait le 25e anniversaire de leur album fondateur.

“Il y a des amis avec lesquels vous déjeunez tant de fois au fil des ans, vous connaissez leur ordre”, ont déclaré Mike D et Ad-Rock dans un communiqué. «Spike est l’un de ces amis. Et même lorsque vous ne reconnaissez rien au menu, il propose quelque chose de bon pour toute la table. Comme quand on se demandait quoi faire quand notre livre sortira… alors Spike a passé sa commande: vous allez faire un spectacle pour les enfants. »

Spike Jonze a ajouté: «Je dois beaucoup aux Beastie Boys. Une fois, ils m’ont sorti d’un navire en feu et une autre fois, ils m’ont aidé à tricher à mon examen universitaire pour entrer dans l’État de Floride. C’était donc un véritable privilège de pouvoir les retrouver et les aider à raconter leur histoire. »

Jonze et les Beastie Boys travaillent également sur un livre photo dont la sortie est prévue pour le 17 mars et qui s’intitulera Beastie Boys.

Écoutez le meilleur des Beastie Boys sur Apple Music et Spotify.