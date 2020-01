Tuk Smith et The Restless Hearts ajoutés à «The Stadium Tour» avec Mötley Crüe et Def Leppard

TUK SMITH & THE RESTLESS HEARTS ont été ajoutés à cet été “Le tour du stade”, avec MOTLEY CRUE, DEF LEPPARD et JOAN JETT & THE BLACKHEARTS.

Après avoir coupé ses dents – entre autres choses – pendant neuf ans en tant que leader du groupe de rock d’Atlanta BITERS, TukSes débuts en solo le voient élargir davantage la portée de sa vision musicale dans un album qui unifie plusieurs styles musicaux. Tukpremier album de, “Lookin ‘for Love, Ready For War”, met en valeur la polyvalence de son écriture. Des hymnes instantanément infectieux aux rockers finement arrangés et aux ballades teintées d’Americana, l’album privilégie le dévouement à la débauche. À bien des égards, c’est un retour musical pour Forgeron cela montre que bien qu’il soit couvert de cicatrices de bataille en perfectionnant son art, il est sorti de l’autre côté avec une incroyable collection de chansons.

Producteur légendaire Rob Cavallo (JOUR VERT, ERIC CLAPTON, MA ROMANCE CHIMIQUE) déclare: “Les gens qui aiment vraiment le rock and roll honnête à Dieu – c’est le genre de choses qu’ils adoreront. Si vous êtes un Tom Petty ventilateur ou Bruce Springsteen fan, si vous aimez vraiment le rock and roll américain à l’ancienne, je crois que vous aimerez Tukc’est de la musique, parce qu’elle est taillée dans ce même tissu. C’est original et c’est son truc, je pense que c’est la vraie affaire. “

“Quel amour un peu” est un hymne instantanément contagieux qui unifie Tukl’amour du rock, du punk et du glamour en un amalgame unique de ce qui manque dans le paysage musical d’aujourd’hui. “Quel genre d’amour” a Joan–Jett-se rencontre-John Mellencamp grandeur et fait partie d’une collection de chansons qui témoignent du fait que vous n’avez pas besoin de suivre les tendances pour créer un art qui favorise une connexion avec votre public.

Tuk produit et écrit la vidéo, dont il explique: «Je pense que lorsque les gens entendent la chanson pour la première fois, ils pourraient ne pas avoir son sens tout de suite. Je voulais créer un récit dans la vidéo qui a aidé à compléter les paroles. un artiste est aussi gratifiant que décourageant. Si quelque chose ne se passe pas bien, il n’y a personne à blâmer que vous-même, mais c’est le meilleur sentiment lorsque votre vision devient réalité. J’avais tellement d’amis proches et d’actes familiaux, soyez extras, et travailler avec moi sur des vidéos. Je suis tellement chanceux d’avoir autant de talents et de personnages. ”



