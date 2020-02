Tuned Global crée des plateformes de streaming personnalisées pour les marques

Alors qu’Apple Music, Amazon, YouTube et Spotify se battent pour la domination du streaming, les joueurs B2B comme Tuned Global recherchent des opportunités de niche.

L’espace musical en streaming est désormais une bataille royale entre le plus grand des géants. Même Spotify ressent la chaleur de concurrents bien plus importants comme Apple, Amazon et YouTube appartenant à Alphabet. Toss ByteDance appartenant à TikTok dans le mélange, et la barrière à l’entrée n’a jamais été aussi extrême.

Mais au moins un joueur remet en question cette pensée conventionnelle. Le fournisseur de services de musique B2B basé en Australie, Tuned Global, dirigé par Con Raso et Spiro Arkoudis, crée depuis des années des plateformes musicales personnalisées en marque blanche. Et une chose qu’ils ont remarquée, c’est que la concentration du marché dans l’espace de streaming ne crée pas seulement une marchandisation; cela limite également les options pour les marques, les artistes et les entreprises comme les FAI. Ou est-ce?

“Les marques ont des objectifs très différents d’un service de streaming”, a déclaré Raso. «La musique est certainement l’un des meilleurs agents d’engagement qui existe, mais une marque souhaite établir une relation plus étroite avec ses clients. Avoir votre propre exécution vous permet de gérer le contenu global (à la fois musical et non musical), la capture de données, le ciblage et les récompenses directes », a déclaré Raso. «En termes simples, les services de streaming sont impactés par ce qu’un utilisateur fait maintenant (s’abonner), tandis que les marques sont impactées par ce qu’un utilisateur fait ensuite (Core Business ROI).»

Tuned Global a résolu ce problème en aidant les marques à exploiter la musique en streaming tout en se connectant directement à des clients potentiels – principalement en Asie, en Australie, en Afrique et, plus récemment, dans les Caraïbes, aux États-Unis et sur d’autres marchés. Les clients ont inclus des artistes comme Line Music Japan, Deedo, Trackdrip et les principaux labels, entre autres, qui souhaitent tous une sensibilisation personnalisée sans avoir à créer de plates-formes ou à faciliter des accords de licence complexes.

Et la complexité des licences pour les non-initiés suffit à effrayer les marques, même avec les budgets les plus puissants.

Ne cherchez pas plus loin que Peloton, dont les maux de tête en cours avec les éditeurs de musique sont observés par de nombreux joueurs. Le groupe d’éditeurs plaideurs, assimilé par la National Music Publishers Association, a déclaré Peloton un contrevenant téméraire, bien que certains observateurs se demandent si Peloton était simplement au dessus de sa tête.

C’est un autre problème que Tuned Global cherche à résoudre. L’approche de la société comprend des campagnes de stratégie et des plates-formes personnalisées avec des licences au premier plan, au lieu d’une réflexion après coup. Son conseil en matière de licences couvre toute la gamme des droits, couvrant tout, depuis l’enregistrement des négociations, la gamme des droits de publication et même le DMCA.

«Notre objectif ici est de favoriser des discussions productives avec les propriétaires de contenu et nos clients afin de trouver les bonnes voies qui correspondent principalement à la facture pour nos clients, en trouvant le bon équilibre pour toutes les parties», a expliqué Arkoudis.

Quelles que soient les opportunités, les obstacles techniques et liés aux licences peuvent être décourageants – et il s’agit de candidats potentiels.

Il est impossible de déterminer quel est l’effet de refroidissement parmi les marques, bien que Tuned Global voit une énorme opportunité manquée. Con Raso a souligné une énorme opportunité avec les jeux de streaming de niche, d’autant plus qu’ils ne sont pas réellement compétitifs avec les méga-plateformes comme Spotify. “C’est non cannibale et complémentaire”, a noté Raso.

Il existe également une opportunité majeure pour les artistes qui peuvent conclure le bon accord. Sur cette note, Peloton semble regrouper sa stratégie musicale autour de superstars comme Jennifer Lopez, Lizzo, Paul McCartney, Red Hot Chili Peppers, et plus encore, un changement qui valide la pensée de Tuned Global. Sans aucun doute, des chèques massifs ont dû être coupés – mais malheureusement, c’est des cacahuètes par rapport au procès de 300 millions de dollars qui pendent au-dessus de la tête de Peloton.

Mais malgré la complexité des licences, Tuned Global lance des campagnes réussies avec les plus grandes entreprises du monde.

Parmi ses plus importants à ce jour, il y a un binôme impliquant Universal Music en Malaisie et Pizza Hut. La campagne «Singing Pizza» récemment retirée était un mélange amusant d’exclusivités musicales pour les clients de Pizza Hut, chaque boîte contenant une liste de lecture exclusive et régulièrement mise à jour mettant en vedette des artistes d’Universal Music Malaysia.

“Cette campagne a été un véritable partenariat collaboratif et créatif entre Pizza Hut, UMG et Tuned Global”, a relayé Kenny Ong, MD de Universal Music Group, Malaisie, Singapour et Indochine. «Nous pensons que la musique sera toujours un moteur culturel clé, indépendamment de la nationalité, de l’origine ethnique ou de l’âge. UMG et Tuned Global, ainsi que Pizza Hut, sont convaincus que nous continuerons à trouver des moyens nouveaux et innovants de connecter et d’engager nos clients. »

Soit dit en passant, cet accord a été un peu plus facile du côté des licences, grâce à la présence d’une seule marque (bien que gigantesque). Mais Tuned Global a des solutions de plate-forme structurées pour une gamme de méga-marques et propriétaires de contenu différents, tous avec des besoins et des spécifications variables. Cela inclut le géant japonais de la messagerie Line, qui a fait appel à Tuned Global pour étoffer rapidement son catalogue de musique pour son produit Line Music, l’un des principaux services de streaming musical au Japon.

D’autres clients ont inclus Samsung Electronics, News Limited, Coles et J.B. Hi-Fi. En Indonésie, la société a même établi un partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile SPC et Evercoss Mobile, ainsi que divers labels régionaux de premier plan pour créer une application de streaming complète mettant en vedette des artistes locaux. Maintenant, alors que la demande augmente pour des partenariats similaires dans le monde entier, la société travaille avec DMN pour l’aider à élargir ses accords commerciaux mondiaux.

Une autre campagne réussie a impliqué Warner Music Australasia.

Le label majeur a fait appel à Tuned Global pour lancer une application UGC dédiée pour la superstar Ed Sheeran. L’application qui en a résulté, intitulée «Ed n ° 6», a permis aux fans de créer et de partager leurs propres vidéos sur la musique de Sheeran, créant ainsi un écosystème de super-fans directement contrôlé et prospère.

Raso a également souligné les lancements réussis de plateformes de streaming de niche dans certains coins inattendus du globe. Cela inclut TrackDrip, basé au Suriname, qui est fortement axé sur la musique des Caraïbes et d’Amérique latine, et Deedo, un service de streaming panafricain qui reçoit peu d’attention aux États-Unis, en Europe et sur d’autres marchés importants. Tuned Global alimente les deux.

Jusqu’à il y a plusieurs années, les grandes marques déclenchaient régulièrement des campagnes axées sur le téléchargement, proposant souvent des pistes exclusives.

Ces campagnes ont offert un énorme avantage aux clients, en partie parce que les téléchargements offrent un mécanisme direct pour capturer les données des clients. Maintenant, Tuned Global affirme que le défi consiste à réaliser des avantages similaires à partir de campagnes axées sur le streaming. Si les succès de la société en Asie du Sud-Est, en Australie et dans d’autres régions offrent un aperçu, des jeux de diffusion en direct plus axés sur les créneaux apparaîtront dans des régions comme les États-Unis et l’Europe – que Spotify, Apple et Amazon l’aiment bien ou pas.