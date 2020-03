TuneIn organise une chaîne d’informations sur le coronavirus pour des mises à jour sur une pandémie

TuneIn intensifie ses efforts pour remplir les chaussures de radio à l’ancienne avec une chaîne d’information sur les coronavirus à la demande.

Les gros titres entourant la pandémie de coronavirus (COVID-19) qui balayent le globe changent toutes les heures. Alors que les événements majeurs comme Coachella et SXSW sont désormais désactivés, une distanciation sociale plus drastique est nécessaire. Des restaurants, des bars, des écoles et des cinémas ferment leurs portes aux États-Unis.

Alors que les Américains se précipitent pour se mettre à jour, TuneIn rassemble toutes les nouvelles sur les coronavirus en un seul endroit. L’agrégateur de podcasts a créé une chaîne d’actualités sur les coronavirus présentant une couverture nationale, locale et à la demande de la pandémie.

Des points de vente nationaux comme CNN, BBC, NBC et MSNBC sont disponibles. TuneIn met également en avant les podcasts COVID-19 pour ceux qui veulent plonger profondément dans les pandémies. Des podcasts comme Stories of our Times racontent des histoires modernes d’isolement et des conseils pour rester en bonne santé.

Les actualités sur les coronavirus du monde entier sont également mises à jour toutes les heures sur le service radio. Aux États-Unis, les auditeurs peuvent obtenir les gros titres au niveau des 50 États. TuneIn suit également l’impact du coronavirus sur le monde du sport. La suspension de la NBA, de la MLB, de la NCAA et bien d’autres suscitent des réactions à travers le monde.

Alors que de plus en plus d’Amérique est confrontée à des mesures strictes de distanciation sociale, rester informé devient plus crucial que jamais. Dans les années 1920, lorsque la grippe espagnole était une menace, les Américains se sont réunis autour de leurs radios pour des mises à jour. Nous nous tournons maintenant vers Internet pour obtenir des informations actualisées et une couverture par podcast de cette épidémie de grande envergure.

Les auditeurs Spotify prennent la quarantaine au sérieux avec les listes de lecture de coronavirus – certains sont même publics.

Une playlist de quarantaine intitulée «Songs for Pandemics» a été créée par un artiste italien vivant à Milan. L’artiste a utilisé une photo fantomatique d’une étagère de supermarché vide comme image de couverture de la liste de lecture. L’artiste dit qu’elle a choisi un mélange de nouvelles versions des dernières semaines, y compris des hits d’artistes qui avaient annulé des concerts pendant la quarantaine.