Tuomas Holopainen de Nightwish dit que la pandémie de coronavirus a rapproché la communauté

NIGHTWISH claviériste et compositeur principal Tuomas Holopainen dit que la pandémie de coronavirus a réuni la communauté d’une manière tout à fait unique à tout ce que nous avons connu.

“Ces événements en cours, ils révèlent beaucoup de choses sur la nature humaine, et j’ai vu beaucoup plus de bien que de mal”, a-t-il déclaré dans une nouvelle vidéo de questions-réponses avec les fans (voir ci-dessous). “Il y a ce sentiment général de communauté – les gens se rassemblent. Nous voyons beaucoup d’altruisme, beaucoup de volonté d’aider votre prochain. Et l’optimisme est toujours là, parce que cette chose ne va pas durer éternellement; elle va disparaître.” Et j’espère que les gens se souviendront de ce sens de la communauté, en prenant soin les uns des autres aussi après que nous nous serons débarrassés du virus.

Il a poursuivi: “Nous avons un énorme potentiel en tant qu’espèce. Et juste quelques pommes pourries sur le dessus, plus la peur constante de la part des médias de prendre les choses sans cesse en perspective.”

Holopainen fait actuellement la promotion NIGHTWISHnouvel album de “Humain.: II: Nature.”, qui sortira le 10 avril via Explosion nucléaire. Le suivi tant attendu des années 2015 “Formes infinies les plus belles” est un double album contenant neuf pistes sur le CD principal et une longue piste, divisé en huit chapitres sur CD 2.

“Humain.: II: Nature.” a été enregistré d’août à octobre 2019 à Röskö site de camp, Petrax Studios et Troykington château, ainsi que Finnvox Studios, par Tero Kinnunen, Mikko Karmila et Troy Donockley. Le mixage a été fait par Mikko Karmila à Finnvox, avec Holopainen et Tero Kinnunen. Le mastering a été réalisé par Mika Jussila à Finnvox.



