Tuomas Holopainen de Nightwish dit que la vidéo «bruit» n’est «pas une critique de la technologie ou des téléphones portables»

NIGHTWISH claviériste et compositeur principal Tuomas Holopainen a parlé à GoetiaMedia.com de l’Espagne “Bruit”, le premier single du neuvième album studio du groupe, “Humain.: II: Nature.” La vidéo d’accompagnement du morceau a été décrite comme un commentaire sur la société moderne.

Tuomas a déclaré: “C’est un rappel. C’est un peu matière à réflexion. Je le vois plus comme une vidéo optimiste que pessimiste. Surtout les 10 dernières secondes de la vidéo, lorsque vous voyez la belle forêt et le paysage, cela devrait vous donner espoir le monde réel est toujours là-bas.

“Cette vidéo n’est pas une critique de la technologie ou des téléphones portables”, a-t-il précisé. “Moi, tous les membres du groupe, nous aimons la technologie. Nous n’aurions jamais pu faire ce disque sans technologie. Nous aimons nos téléphones portables, Internet et tout ça, mais c’est une critique pour la dépendance que ces choses provoquent chez les êtres humains.” «Dépendance» est le mot.

“C’est vraiment dommage que nous ayons tous ces merveilleux outils que nous pouvons pour le bien, diffuser de vraies informations et être connectés au monde”, Tuomas ajoutée. “J’adore l’idée des réseaux sociaux, j’aime Twitter, que tout le monde dans le monde a soudainement une voix; nous avons une voix. Nous pouvons immédiatement [get our opinions and views] là-bas. C’est juste une question de ce que vous mettez là-bas. Et c’est de cela qu’il s’agit. “

“Humain.: II: Nature.” sera publié le 10 avril via Explosion nucléaire. Le suivi tant attendu des années 2015 “Formes infinies les plus belles” est un double album contenant neuf pistes sur le CD principal et une longue piste, divisé en huit chapitres sur CD 2.

“Humain.: II: Nature.” a été enregistré d’août à octobre 2019 à Röskö site de camp, Petrax Studios et Troykington château, ainsi que Finnvox Studios, par Tero Kinnunen, Mikko Karmila et Troy Donockley. Le mixage a été fait par Mikko Karmila à Finnvox, avec Tuomas Holopainen et Tero Kinnunen. Le mastering a été réalisé par Mika Jussila à Finnvox.



