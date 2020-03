Tuomas Holopainen de Nightwish: «Je pense que je suis l’auteur-compositeur le plus chanceux du monde»

EMP Espagne a récemment réalisé une interview avec un claviériste et compositeur Tuomas Holopainen de métallos symphoniques finlandais / britannique / néerlandais NIGHTWISH. Vous pouvez écouter l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur la façon dont il est venu avec le concept du prochain groupe “Humain.: II: Nature.” double album studio:

Tuomas: “Il est sorti à la suite d’un flux d’esprit. Je ne l’avais pas en tête à l’avance quand j’ai commencé à faire les chansons” Faisons un album sur l’humanité et la nature humaine. ” Après avoir écrit quelques chansons, j’ai réalisé “D’accord, il y a un thème qui traverse toutes ces chansons. Le mot” humain “apparaît dans beaucoup de chansons.” J’ai juste pris du recul et regardé toutes les chansons et j’ai dit: “Ouais. Ça va être une sorte d’album thématique. Cette chanson parle du pouvoir de l’imagination humaine. Cette chanson parle du pouvoir de l’empathie humaine. Ensuite, il y a cette énorme symphonie de la nature et une pièce instrumentale sur le chemin, donc c’est la partie nature de l’album. D’accord, je pense que cette chose devrait être appelée ‘Humain. : II: Nature. ‘. “”

Sur comment “Humain.: II: Nature.” est devenu un double album:

Tuomas: “C’est juste une question de ne pas pouvoir regrouper les dix chansons en un seul CD car l’album tourne à environ 83, 84 minutes pour le moment. Le maximum pour un CD est de 78 minutes. Nous n’avions jamais prévu de sortir un double album. Il fallait juste le faire parce qu’il y avait tellement de matériel. “

Si son processus d’écriture a changé pour “Humain.: II: Nature.”:

Tuomas: “Pas radicalement. J’ai écrit à peu près tout pour l’album cette fois. Il y avait quelques chansons qui ont été réarrangées un peu, en particulier la chanson intitulée ‘La musique’ et l’autre serait ‘Récolte’. Mais la plupart des chansons sont restées à peu près telles qu’elles étaient sur la démo originale. Mais je fais toujours très attention à laisser suffisamment d’espace dans les chansons pour que chacun dans le groupe ait la possibilité d’apporter sa propre personnalité. C’est vital pour un groupe afin que tout ne soit pas gravé dans le marbre. Je ne sais pas vraiment ce que le riff de guitare serait exactement là, alors laisse Emppu [[Vuorinen]faites-le tout seul. Même chose avec tout le monde. Il est vraiment important que lorsque vous écoutez différents instruments, différents membres du groupe chantent que vous entendiez leur contribution, leurs efforts, leur cœur dans la musique. “

Sur les performances du chanteur principal Floor Jansen et bassiste / chanteur Marco Hietala:

Tuomas: “Ceci est un album fait pour les chanteurs et beaucoup de gens l’ont dit. Ce fut l’une des décisions délibérées que nous avons déjà prises avant de commencer le processus d’écriture, que,” Donnons plus de place aux chanteurs. Faisons en sorte que les chanteurs se démarquent vraiment et leur donner tout le défi. ” Vous pouvez entendre pas mal d’acrobaties vocales sur l’album. Une chose que nous avons fait pour cet album qui n’a pas vraiment été utilisé à son plein potentiel dans le passé est l’harmonisation. Chaque fois qu’il y a un refrain sur l’album, ce sont les trois chanteurs chantant tout au long du chœur. Cela fait un petit impact agréable, une belle touche que nous n’avons jamais eue sur nos chansons auparavant. De plus, les neuf premières chansons n’incluent pas l’orchestre. beaucoup de place pour que le groupe brille. “

Si Jansen chante “mieux que jamais” maintenant NIGHTWISH:

Tuomas: “Bien sûr, c’est une affaire personnelle et c’est une chose subjective comme la musique et l’art le sont toujours, mais personnellement, je pense qu’elle brille vraiment sur cet album et c’est son meilleur effort de tous les temps. Elle a répété comme un enfer pour les chansons et nous avons passé beaucoup de temps en studio aussi avec les paroles, la prononciation, le timing, tout. Nous l’avons pris à un niveau différent. Je pense que vous pouvez l’entendre sur l’album. Ce n’est pas facile, les trucs qu’elle chante. Essayez juste les vers de la chanson ‘La musique’ par exemple. C’est comme un virelangue, mais elle le rend si facile et naturel. C’est assez phénoménal. “

Si NIGHTWISH est actuellement à son plus haut niveau:

Tuomas: “Il a fallu environ 24 ans pour être ici. [Laughs] C’est un long processus d’apprentissage et j’espère que vous vous améliorerez en faisant, en étant avec vos camarades de groupe et en apprenant leurs faiblesses et en apprenant également les points où ils font le mieux et essayez simplement d’optimiser la lecture des chansons pour que tout le monde brille vraiment. Mais honnêtement, je pense que je suis l’auteur-compositeur le plus chanceux du monde dans le sens où j’ai ces gens derrière moi. Je ne me sens pas vraiment, je ne me sens pas du tout limité quand j’écris les chansons parce que je sais qu’ils peuvent chanter et jouer n’importe quoi. “

“Humain.: II: Nature.” est dû le 10 avril via Explosion nucléaire. Le suivi tant attendu des années 2015 “Formes infinies les plus belles” sera un double album contenant neuf pistes sur le CD principal et une longue piste, divisé en huit chapitres sur CD 2.

“Humain.: II: Nature.” a été enregistré d’août à octobre 2019 à Röskö site de camp, Petrax Studios et Troykington château, ainsi que Finnvox Studios, par Tero Kinnunen, Mikko Karmila et Troy Donockley. Le mixage a été fait par Mikko Karmila à Finnvox, avec Tuomas Holopainen et Tero Kinnunen. Le mastering a été réalisé par Mika Jussila à Finnvox.



