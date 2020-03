Tuomas Holopainen de Nightwish sur l’ancien batteur Jukka Nevalainen: «Il fait du brillant»

Dans une récente interview avec United Rock Nations, NIGHTWISH claviériste Tuomas Holopainen a parlé du statut du batteur de longue date du groupe Jukka Nevalainen, qui s’est éloigné de NIGHTWISHIl y a six ans, les tournées et les enregistrements ont commencé en raison d’une grave insomnie.

Tuomas a déclaré: “Il va très bien. Je l’ai vu il y a environ trois semaines. Parce que nous vivons assez près les uns des autres, donc nous nous voyons assez souvent. Alors il est entré et nous avons eu une vraie soirée” man cave “, en jouant au poker et en train de regarder «Rambo[: Last Blood]”. [Laughs]

“Il est de si bonne humeur de nos jours – il est dans un très bon endroit – mais il est hors de question de tourner avec le groupe, car c’est à ce moment que l’insomnie le frappera probablement à nouveau. C’est une maladie terrible, terrible. J’ai souffert de l’insomnie pendant quelques mois au mieux, et le sentiment est indescriptible. Et il a traversé ça pendant des années et des années. Je comprends donc complètement sa décision. “

“C’est un batteur brillant,” Tuomas ajoutée. “Je pense qu’il est presque aussi un batteur sous-estimé, parce qu’il met tant de passion et de punch dans son jeu. C’est très différent de[courant[currentNIGHTWISH le batteur] Kai [[Hahto], réellement. Ce sont tous deux de brillants musiciens, mais à l’autre bout du spectre. Je suis juste content que Kai était là pour sauver le groupe. “

Juillet dernier, Nevalainen a confirmé sa sortie définitive de NIGHTWISH. À l’époque, il a appelé sa décision de quitter le groupe “la bonne chose à faire” et a dit qu’il “continuerait à s’occuper des affaires du groupe en arrière-plan”.

NIGHTWISHnouvel album de “Humain.: II: Nature.”, sortira le 10 avril via Explosion nucléaire. Le suivi tant attendu des années 2015 “Formes infinies les plus belles” est un double album contenant neuf pistes sur le CD principal et une longue piste, divisé en huit chapitres sur CD 2.

“Humain.: II: Nature.” a été enregistré d’août à octobre 2019 à Röskö site de camp, Petrax Studios et Troykington château, ainsi que Finnvox Studios, par Tero Kinnunen, Mikko Karmila et Troy Donockley. Le mixage a été fait par Mikko Karmila à Finnvox, avec Tuomas Holopainen et Tero Kinnunen. Le mastering a été réalisé par Mika Jussila à Finnvox.



