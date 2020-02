Tuomas Holopainen On ‘Human de Nightwish. : II: Nature ‘:’ C’est un album concept sans le vouloir ‘

Arto Mäenpää de la chaîne finlandaise Kaaos TV a récemment interviewé un claviériste Tuomas Holopainen et batteur Kai Hahto de métallos symphoniques finlandais / britannique / néerlandais NIGHTWISH. Vous pouvez regarder l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur comment Holopainen a émergé du bloc de l’écrivain pour écrire le prochain groupe “Humain.: II: Nature.” album studio:

Tuomas: “Je viens de commencer à faire des chansons une par une. Je ne savais pas à quoi ressemblerait tout l’album. Déjà à ce moment-là, je savais qu’il allait y avoir une longue chanson orchestrale. J’avais l’idée de la thématiques des chansons ‘La musique’ et ‘Bruit’ étant les deux premières pistes de l’album. Ça donne un joli contraste. ‘Bruit’ a été l’une des premières chansons que j’ai faites parce que je ressentais tellement le sujet que la chanson traite. Cela devait être fait à cette époque et à cette époque. Mais, oui, les chansons sont venues une par une et à un moment donné, j’ai réalisé que, ‘Tiens bon, presque toutes les chansons parlent de l’humanité.’ Le mot «humain», le mot «nature», ils apparaissent beaucoup dans les paroles. D’une certaine manière, c’est un album concept sans le vouloir. Puis, à un moment donné, il m’est devenu clair que «Tiens bon. Clairement, neuf chansons chantées par une voix humaine sur l’humanité à propos des humains, puis nous avons l’épopée de la nature, le deuxième point instrumental. Que diriez-vous d’appeler cet album ‘Humain. : II: Nature. ‘? Il y a aussi un joli petit jeu de mots car il s’agit aussi de la nature humaine, de la façon dont nous sommes en tant qu’espèce.

Quant à savoir s’il était intentionnel NIGHTWISH pour séparer les pistes en un double album:

Tuomas: “Absolument, comme un album entier. C’est juste parce que l’album tourne à 85 minutes ou quelque chose comme ça, donc vous ne pouvez pas le ranger dans un album. L’idée n’était jamais de faire un double album, mais parce que nous ne pouvons pas rentrer tous le matériel dans un CD [laughs], vous devez en avoir un autre. C’est aussi simple que ça. “

Si “Humain.: II: Nature.” est plus un effort de groupe que le précédent NIGHTWISH albums studio:

Tuomas: “Nous avons quitté l’orchestre complet pour les neuf premières pistes, ce qui a laissé beaucoup d’espace pour les instruments et le chant. C’était une décision délibérée. Ensuite, l’orchestre est plein pour la dernière épopée symphonique. Mais je pense que en ce qui concerne le processus de réalisation de l’album, la formule était à peu près la même que les albums précédents. J’ai essayé de faire les chansons aussi finies que possible par moi-même, puis je les présente au groupe, puis nous commençons le processus à partir de zéro. “

Sur les contributions importantes de NIGHTWISHtrois chanteurs: chanteur Floor Jansen, bassiste Marco Hietala et multi-instrumentiste Troy Donockley:

Tuomas: “C’est le résultat de beaucoup de choses différentes. Nous venons de réaliser que nous n’avions pas vraiment réalisé le plein potentiel des trois chanteurs du groupe parce que tous ont leur son unique, tous sont des chanteurs vraiment incroyables, alors pourquoi ne pas faire un album à vocation vocale, en particulier la première moitié de l’album? Faisons un album pour les chanteurs. Faites chaque chœur en trois harmonies, et c’est ce que nous avons fini par faire. “

Sur la quantité de travail Jansen a dû mettre pour enregistrer sa voix sur “Humain.: II: Nature.” :

Tuomas: “Beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Mais elle a relevé le défi; elle a vraiment apprécié le processus et à la fin, elle les a fait sonner si facilement. Mais, quand vous commencez à les écouter, vous vous rendez compte que ce n’est pas un tâche facile car non seulement elle les chante à merveille, mais elle raconte aussi l’histoire. Vous devenez hypnotisé par son interprétation, surtout si vous avez les paroles et lisez l’histoire et comprenez de quoi parlent les chansons, en particulier des chansons comme ‘La musique’, où les paroles sont vraiment importantes. Mais aussi Marco et Troy – juste un travail incroyable tout au long de l’album. “

Si Holopainen “poussé” ses camarades de groupe pour leurs meilleures performances:

Tuomas: “Oui. Ce n’est pas comme si j’étais comme le dictateur et que je les fouettais. [Laughs] Je veux dire, tout le monde semblait vraiment apprécier le processus et voulait faire de son mieux. En outre, avec l’ingénieur, l’ingénieur du mixage, l’ingénieur de mastering, ToxicAngel [[Janne Pitkänen], qui a fait toute la pochette. Il a travaillé avec eux pendant environ 18 mois. Alors tout le monde a tout mis dans cet album… c’est juste le sentiment ultime d’avoir, le dévouement que les gens ont. “

Sur le concept derrière la partie “humaine” de l’album:

Tuomas: “Ce sont neuf chansons qui ont un lien avec l’espèce humaine. Je ne vais pas y entrer un par un, mais il y a un lien. Par exemple, la chanson numéro cinq appelée ‘La poêle’ est une ode à l’imagination humaine. Numéro de chanson six[[«Comment va le cœur?]est une ode à l’empathie humaine. Etc.”

Sur l’instrument qui comprend le disque 2, “Toutes les oeuvres de la nature qui ornent le monde”:

Tuomas: “Nous venons de penser que dans le NIGHTWISH catalogue de chansons, nous n’avons jamais fait une grande pièce entièrement orchestrale. Maintenant, c’était le moment de le faire parce que vous avez neuf chansons sur les humains, alors vous voulez sortir dans la nature et vous détendre sans la voix humaine. C’était donc le moment idéal pour faire ce genre de chanson. C’est notre lettre d’amour à la planète Terre. “

“Humain.: II: Nature.” sera publié le 10 avril via Explosion nucléaire. Le suivi tant attendu des années 2015 “Formes infinies les plus belles” sera un double album contenant neuf pistes sur le CD principal et une longue piste, divisé en huit chapitres sur CD 2.

“Humain.: II: Nature.” a été enregistré d’août à octobre 2019 à Röskö site de camp, Petrax Studios et Troykington château, ainsi que Finnvox Studios, par Tero Kinnunen, Mikko Karmila et Troy Donockley. Le mixage a été fait par Mikko Karmila à Finnvox, avec Tuomas Holopainen et Tero Kinnunen. Le mastering a été réalisé par Mika Jussila à Finnvox.