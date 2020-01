‘Tutti Frutti’: Georgia Peach Le petit Richard fait la scène

Le livre s’ouvrit sur un chapitre crucial de l’histoire du rock ‘n’ le 14 janvier 1956. C’est la date à laquelle Little Richard fait ses débuts officiels dans le palmarès pop américain, lorsque le brillant «Tutti Frutti» s’est écrasé dans le Top 100 du Billboard au n ° 58.

La chanson contient ce qui, pour beaucoup de gens, est toujours la plus grande intro (et en fait l’outro) de tout disque rock’n roll, et peut-être le seul exemple d’un artiste chantant le son d’un motif de batterie. “Un wop bop un loo bop un lop bam boom!”, S’est exclamé Richard, et le monde a écouté.

«Tutti Frutti», sur Specialty 561, était entré dans le classement R&B vers la fin de 1955, en route vers le n ° 2. La version de Richard est également passée au n ° 17 sur la liste pop, tout un exploit dans le toujours prudent Établissement américain – sauf qu’il a dû subir l’indignité d’être dépassé par la couverture de “pain blanc” de Pat Boone, qui a atteint le numéro 12.

L’artiste a co-écrit la chanson avec un nom plutôt méconnu dans les annales de la musique, la compositrice originaire du Kentucky Dorothy LaBostrie, qui a été embauchée par le label spécialisé “ Bumps ” Blackwell pour garder les tendances quelque peu salaces de Richard en tant que parolier en échec. La chanson a ouvert le premier album qui a suivi, mais pas avant mars 1957. ‘Here’s Little Richard’ comportait également ‘Long Tall Sally’, ‘Rip It Up’ ‘‘ Jenny, Jenny ’et plusieurs autres morceaux plus classiques.

Il avait déjà enregistré pendant quatre ans à cette époque, initialement pour RCA Victor puis Peacock, et pourtant le «Georgia Peach» n’avait que 23 ans alors que «Tutti Frutti» faisait son apparition. Au fur et à mesure que 1956 progressait et que le rock’n’roll devenait plus audacieux, Little Richard le déchirait musicalement et métaphoriquement.

