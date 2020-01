Tuukka Rask, gardien de but des Bruins de Boston, honoré d’une réplique de set de batterie Metallica pour 500 matchs de la LNH

Bruins de Boston gardien de but Tuukka Rask a été présenté avec une réplique exacte de METALLICA le batteur Lars Ulrichkit de batterie lors d’une cérémonie d’avant-match commémorant son 500e match en carrière. La cérémonie – qui s’est tenue jeudi soir avant la Bruins de Boston‘matchup avec le Pingouins de Pittsburgh – présenté une vidéo avec Rask faits saillants et bons voeux d’anciens coéquipiers ainsi que d’anciens Bruins étoiles et cadres actuels de l’équipe. Également présenté dans le clip était Ulrich, dont Rask, lui-même batteur, est un grand fan. le Bruins présenté Rask avec le kit, ainsi qu’un bâton en argent, une montre et une bouteille de vin.

Plus tôt aujourd’hui, Ulrichla technologie du tambour Jimmy Clark a pris son Facebook page pour partager quelques photos de la présentation de la batterie et inclus le message suivant: “Donc, hier soir, j’ai rencontré Bruins de Boston gardien de but Tuukka Rask et lui présenter un Lars réplique de batterie que ses coéquipiers lui ont offerte en cadeau pour son 500e match. Grâce à Tuukka/Keith Robinson et le Bruins pour une nuit magique! “

Tuukkac’est l’amour pour METALLICA a été bien documenté. Son masque de gardien de but a figuré son nom dans METALLICAest la police de signature, et il a dit qu’il aimait jouer de la batterie avec la musique du groupe.

De retour en mai 2017, Tuukka a été photographié se balançant dans la foule à METALLICAconcert au Gillette Stadium de Boston.



Hier soir, j’ai pu rencontrer le gardien des Bruins de Boston, Tuukka Rask, et lui présenter une réplique de batterie Lars que son …

Publié par Jimmy Clark le vendredi 17 janvier 2020

Certains anciens coéquipiers – et un invité surprise très spécial – ont voulu offrir leurs félicitations à @tuukkarask pour son 500e match dans la LNH. # Tuukka500 | #NHLBruins pic.twitter.com/M86AOn2EvU

– Boston Bruins (@NHLBruins) 17 janvier 2020

Félicitations à @tuukkarask pour son 500e match dans la LNH! # Tuukka500 #NHLBruins https://t.co/eIZ01Oej6h

– Metallica (@Metallica) 17 janvier 2020

Il est excité par cette batterie! pic.twitter.com/WTSj7UqDHv

– GIF NHL (@NHLGIFs) 17 janvier 2020



