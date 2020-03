Twenty One Pilots et Empire of the Sun dirigent la première édition de Tecate Emblema!

Si vous êtes fans de musique, vous êtes sûrement d’accord pour dire que nous vivons une scène extrêmement intéressante. De nombreux festivals émergent à travers le pays qui permettent aux mélomanes de tous les coins de profiter de leurs groupes préférés ou au moins de les rapprocher de leur domicile. Mais en parlant de l’offre à Mexico même Nous n’avons rien à redire, car il y a pratiquement tout et pour tous les goûts, mais maintenant un nouvel espace nous vient pour vivre la musique d’une autre manière, Tecate Emblema.

Ce nouveau festival peint pour être un favori de tous les chilangos, Il est présenté comme un lieu idéal pour tous les mélomanes en général qui n’ont pas peur d’écouter toutes sortes de genres musicaux, de la pop, du rock, de l’électronique, du reggaeton, du rap, du R&B et même de la musique alternative. Pendant deux jours, Le Tecate Emblema réunira les 22 et 23 mai à l’Autodrome Hermanos Rodríguez des milliers de personnes qui n’ont pas honte de leurs goûts, une fin où ces labels n’existeront pas et bien sûr nous le célébrons.

Bien sûr, l’affiche fait référence à ce concept, un espace pour toutes sortes d’expressions, car il est dirigé par de grands événements internationaux tels que Vingt et un pilotes, Gwen Stefani, One Republic, Empire of the Sun et Carly Rae Jepsen avec quelques autres favoris de notre pays, tels que Mana. Le reste de la programmation est complété par des noms comme Alan Walker, Galantis, Fire, Lalo Ebratt, Léon, Harry Hudson, Uzielito Mix, Yung Beef, Mala Rodríguez, Pabllo Vittar, Fantastic Negrito, Alexander 23, Netta, The Aces, Micro TDH, Los Rumberos et plus pour confirmer.

Maintenant, le bien arrive, comme nous le savons avec la boucle d’oreille Ici, nous vous laissons la liste complète des prix pour la première édition de l’emblème Tecate:

General Pass Phase 1: 1 650 $

General Pass Phase 2: 1 900 $

Billet par jour Phase 1: 1250 $

Billet par jour Phase 2: 1 400 $

Pass VIP Phase 1: 2850 $

Pass VIP Phase 2: 3 100 $

Billet VIP par jour Phase 1: 2 450 $

Billet VIP par jour Phase 2: 2600 $

Maintenant, s’ils ont aimé la programmation et veulent vivre cette expérience, nous leur disons que Les billets pour ce festival seront disponibles en prévente Citibanamex du 11 au 12 mars via le système Ticketmaster et les guichets Autodromo, et la vente générale débutera le 13 mars. Nul doute que l’offre de festivals continue et Tecate Emblema arrivera sûrement pour rester.