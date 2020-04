Twenty One Pilots nous encourage avec son nouveau morceau “Level of Concern”

Wow, cette journée a été très bonne pour tous ceux qui attendaient de la nouvelle musique, car beaucoup d’artistes de toutes sortes ont décidé de donner des mélodies juste sortis du four à leurs fans afin qu’ils puissent oublier un instant la situation que nous vivons à cause du coronavirus, qui a la grande majorité du monde gardé à la maison comme une mesure pour atténuer COVID-19. Mais alors que nous sommes chez nous, Twenty One Pilots vient de sortir une chanson qui cherche sans aucun doute à nous encourager.

Il y a quelques jours – pour être exact le 6 avril – le chanteur et leader du duo, Tyler Joseph a déclaré sur son compte Twitter qu’il travaillait sur de nouveaux documentsCependant, il a annoncé que cela semblait être le bon moment pour le publier et il l’a fait. Le résultat est «Level of Concern», une chanson avec laquelle les membres du groupe qui réussit veulent aider le monde et à leur manière pendant que la pandémie dure.

Dans les tweets que Tyler a partagés plus tard, nous avons appris que cette chanson aurait un but bénéfique, parce que tout ce qui est soulevé avec les reproductions sur les plateformes numériques sera reversé à Crew Nation, un organisme de bienfaisance créé par Live Nation pour aider les personnes travaillant dans l’industrie de la musique live qui ont été touchées par le coronavirus. Maintenant, les vingt et un pilotes tirent au sort.

En parlant de musique, dans “Level of Concern” le duo nous présente une chanson assez simple mais pas pour cette raison intéressante, où ils brillent une ligne de basse constante qui s’accompagne de quelques synthétiseurs et claviers qui lui donnent une ambiance dansante, comme si Vingt et un pilotes aimeraient que nous oublions tout ce qui se passe avec leur mélodie. Tyler chante une lettre qui semble aller ad hoc avec le moment, car dans la lettre il y a des phrases comme “je me demande, serais-tu ma petite quarantaine, ou est-ce ainsi que ça se termine?”.

Comme si cela ne suffisait pas, Ils ont également sorti un clip vidéo réalisé par le collaborateur fréquent du groupe., Reel Bear Media, qui montre une vue intéressante des membres du groupe jouant la chanson dans différents studios et créant des scènes avec des étoiles qui brillent dans le noir, des lampes et plus encore. Une vidéo amusante qui vous donnera sûrement envie de regarder encore et encore.

Mais assez parlé Lâchez ce que vous faites et dansez sur l’air de «Level of Concern», la nouvelle piste Twenty One Pilots ci-dessous: