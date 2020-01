Twin Peaks sort un double single “St. Vulgar St.” et “Cawfee” pour aider l’Australie

L’un des groupes de rock garage les plus aimés est de retour avec un double single qui vous fera sourire, réfléchir et apprécier. Les nouvelles chansons de Twin Peaks s’appellent «St. Vulgar St. ”et Cawfee” et sera publié en 7 pouces via Grand Jury Music le 14 février. Dans un acte de solidarité absolue, tous les profits iront à WIRES (Wildlife Education and Rescue Service) pour soutenir les efforts de secours en Australie.

Les deux chansons ont été enregistrées chez Treehouse Records à Chicago avec Andrew Humphrey, et chacun est accompagné de sa propre vidéo lyrique avec James Swanberg du groupe local The Lemons. Le leader de Twin Peaks, Cadien Lake James, a discuté des clips dans un communiqué:

“Les vidéos de paroles qui accompagnent les chansons ont été une réflexion après coup pour répondre à la question” est-il possible qu’une vidéo de paroles ne soit pas stupide? ” «Les vidéos des paroles sont drôles parce qu’elles sont dans cette étrange ligne où si c’est trop simple, le texte sur un écran est ennuyeux, mais elles ne sont pas non plus censées être trop belles: les paris sont destinés à être plus bas. Notre ami James Swanberg est un artiste incroyable et une figure de scène, et il nous est venu à l’esprit qu’il pourrait être amusant d’essayer de faire du karaoké des chansons sans vraiment les connaître. Il a bien fait!“

Twin Peaks a sorti son dernier et quatrième album, Lookout Low, l’été dernier. Cet album apporte de très bonnes chansons comme “Dance Through It”, “Ferry Song” et “Oh Mama”. Pour l’instant, ils sont en tournée promotionnelle de l’album avec toutes leurs dates prévues aux États-Unis.

Vous pouvez commander ce simple double 7 pouces sur le site officiel de Twin Peaks C’est ainsi que vous faites des rolas de collection et en même temps vous aidez à améliorer un peu les choses en Australie. Excellent combo! Écoutez les chansons ici: