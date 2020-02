Twisted Sister est «Musicalement le groupe de heavy metal le plus autorisé de l’histoire», déclare Jay Jay French

Jay Jay français dit ça Sœur tordue est “musicalement le groupe de heavy metal le plus licencié de l’histoire”.

Le guitariste a fait la réclamation en discutant Sœur torduele statut actuel de dans une toute nouvelle interview avec “80’s Glam Metalcast”.

A demandé ce qui se passait avec le Sœur tordue affaires depuis la “fin” du groupe il y a plus de trois ans, français a déclaré (entendre l’audio ci-dessous): “Je pense que c’est une idée fausse avec les gens. Nous avons arrêté de jouer en direct, mais c’est tout. TORDU continue. Nous sommes essentiellement une machine de licence à ce stade.

“Je ne sais pas si tu as vu le super Bowl annonce avec ‘Je veux déchirer’, mais nous venons de faire une énorme affaire avec Facebook utiliser ‘Je veux déchirer’“, a-t-il poursuivi.” Et nous sommes désormais musicalement le groupe de heavy metal le plus licencié de l’histoire. Donc, ce petit groupe de Long Island qui a commencé il y a 47 ans a maintenant sa musique dans plus d’émissions de télévision, de bandes sonores, de films, de bandes-annonces et de publicités que n’importe quel groupe de heavy metal – plus de AC DC, BAISER, GUNS N ‘ROSES. Et, bien sûr, ce sont de merveilleux groupes. “

“On ne va pas le prendre” et “Rester affamé” ont été respectivement le plus gros single et l’album le plus Sœur torduela carrière de. français croit que “On ne va pas le prendre” fait désormais partie du tissu culturel américain.

“Je dois dire que ‘Je veux déchirer’ et ‘On ne va pas le prendre’ sont deux chansons emblématiques, et elles ont essentiellement estampillé des années 80 partout, et les gens aiment cette musique et nous en bénéficions “, a déclaré le guitariste.” Mais ce n’est pas un accident – c’est quelque chose que j’ai vu il y a des années. Et tout ce que je peux dire, c’est que je suis reconnaissant que cela ait fonctionné de la façon dont cela a fonctionné, parce que, comme vous le savez, en lisant tout le temps les histoires comment les groupes luttent avec le streaming et les redevances d’enregistrement, avec la baisse des ventes et le streaming ne paie pas très cher, vous êtes coincé avec les tournées. Et nous avons cessé de tourner, nous avons donc pu tourner complètement notre attention vers le monde du marketing / des licences. Je dirige donc la division des licences du groupe, ce qui est énorme. “

français a poursuivi en disant que “Sœur tordue a été et a toujours été une entreprise. C’est un peu contraire à ce que la plupart des gens pensent des groupes de heavy metal, qui sont le sexe, la drogue et le rock and roll et la poussière de fée “, a-t-il expliqué.” Mais ce n’est pas non plus Gene Simmons Soit. Gène obtient beaucoup de chaleur du point de vue cynique, il est toujours accusé de parler BAISER affaires, BAISER affaires, BAISER affaires et pas assez sur la musique. Eh bien, la musique compte pour Sœur tordue, mais nous avons également réussi à trouver un moyen de créer une entreprise florissante. C’est donc global. “

“On ne va pas le prendre” a été utilisé dans des publicités pour une chaîne hôtelière Séjour prolongé en Amérique, Claritin, Walmart, Stanley Steamer et Yaz contrôle des naissances.

Les paroles de la chanson disent en partie “Oh tu es si condescendant / Ton culot est sans fin / Nous ne voulons rien de rien / Rien de toi.”

“On ne va pas le prendre” est d’abord sorti en single (avec chanson face B “Vous ne pouvez pas arrêter le Rock ‘N’ Roll”) le 27 avril 1984. Le “Rester affamé” album est sorti deux semaines plus tard, le 10 mai 1984. Le single fait le n ° 21 sur le palmarès Billboard Hot 100 singles, ce qui en fait Sœur tordueest le seul single du Top 40, et la chanson a été classée n ° 47 sur VH1“100 Greatest ’80s Songs”.

“On ne va pas le prendre” a été écrit uniquement par le chanteur Dee Snider. Comme influences pour la chanson, il a précédemment cité le groupe glam rock SLADE, le groupe punk PISTOLETS DE SEXEet le chant de Noël “O Venez, vous tous fidèles”.

Sœur tordue l’a appelé quitte en 2016 après avoir terminé une tournée d’adieu du 40e anniversaire. Le dernier concert du groupe a eu lieu en novembre de la même année – 20 mois après le décès de TORDUbatteur de longue date UN J. Pero.