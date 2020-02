Twisted Sister ‘I Wanna Rock’ en vedette dans l’annonce Super Bowl de Facebook

Sœur torduec’est “Je veux déchirer” a été présenté dans Facebookc’est super Bowl annonce le dimanche (2 février). L’annonce, qui fait la promotion de la fonctionnalité Groupes Facebook, comprend également des apparitions de Sylvester Stallone et Chris Rock.

Facebookest le premier super Bowl place soutient l’idée qu’il y a un Facebook groupe pour chaque intérêt et présente des exemples de Facebook groupes dont les noms sont des jeux sur le mot «rock». Les groupes comprennent un groupe de grimpeurs Moab, un club de cocktails artisanaux et un groupe expérimental de fusée.

“Quoi que vous rockez, il y a un Facebook groupe pour vous “, lit un slogan pour l’annonce.

L’annonce se termine par une photo d’un homme dans un sweat à capuche qui court le Philadelphia Museum of Art, qui Stallone célèbre dans le film de 1976 “Rocheux”. L’homme se révèle être Roche, qui demande au public “À qui vous attendiez-vous?” À ce moment, Stallone apparaît et répond “moi”.

Facebookc’est super Bowl ad fait partie de la campagne “More Together” de l’entreprise, qui vise à célébrer les connexions des personnes utilisant la fonctionnalité Groupes, selon AdWeek.

Les groupes Facebook permettent aux utilisateurs de créer différentes communautés et pages pour que les gens interagissent directement les uns avec les autres sur un intérêt commun partagé.



