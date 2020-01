Twitch Music Initiative Greenlit, directeur du partenariat musical annoncé

La plupart des gens pensent que Twitch est un endroit où diffuser des jeux vidéo seuls. Cependant, l’initiative musicale Twitch pourrait changer cela.

La catégorie «Just Chat» sur Twitch est un fourre-tout pour tout le contenu non lié aux jeux. Il croît également cinq fois plus vite que les jeux les plus regardés comme League of Legends et Fortnite. L’année dernière, à TwitchCon, Twitch a annoncé Twitch Sings, un jeu de karaoké conçu à partir de zéro pour la plate-forme de streaming.

Il semble maintenant que l’initiative musicale Twitch se développe avec un nouveau directeur des partenariats musicaux.

Athena Koumis rejoint Twitch depuis Spotify, faisant l’annonce hier sur ses profils de réseaux sociaux.

“Une chose que j’ai apprise pour travailler dans le streaming au fil des ans est un sens de la communauté et une interaction significative avec les autres mélomanes et les fabricants de musique. Quelque chose que Twitch a magnifiquement construit à travers l’objectif du jeu », a écrit Koumis. “Quand j’ai appris que Twitch se développait officiellement dans l’espace musical en 2020, je savais que ce serait le bon endroit pour moi de continuer mon travail pour aider les communautés musicales à prospérer.”

Koumis a été rédactrice en chef de Spotify pour l’Amérique du Nord, Music Culture, où elle a organisé les playlists Fresh Finds et Pride Hub. Elle a ensuite rejoint Xcite Networks en octobre 2018. Son profil LinkedIn confirme qu’elle a rejoint Twitch le mois dernier.

Twitch espère attirer plus de créateurs de contenu non-gamer avec le déploiement de Twitch Studio. Il s’agit d’une application facile à utiliser conçue pour aider les débutants en streaming à se configurer. Amazon souhaite conserver la domination de la plate-forme Twitch en matière de streaming en direct. L’année dernière, une étude du troisième trimestre 2019 a révélé que Twitch représentait 75,6% de toutes les heures de streaming en direct regardées.

Il existe certainement un marché pour se développer au-delà du jeu. Twitch connaît sa croissance trimestrielle la plus lente au troisième trimestre 2019, malgré sa domination sur les plateformes.

S’implanter dans une plate-forme mondiale pour les créateurs semble être la meilleure stratégie pour maintenir la croissance. Les jeux de streaming en direct sont un marché très saturé et le sont depuis quelques années maintenant.

