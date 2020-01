Tyler, le créateur appelle la catégorie urbaine Grammy «N-Word politiquement correct»

Tyler, le Créateur est satisfait de son Grammy, mais insatisfait de sa catégorisation.

Tyler, le créateur a des sentiments mitigés à propos du Grammy Award qu’il a remporté dimanche à la maison pour le «meilleur album de rap».

Dans une interview, le joueur de 28 ans a admis qu’il était «à moitié et demi» sur l’honneur – reconnaissant parce que son dernier album, Igor, a été reconnu sur une si grande scène, mais pas entièrement satisfait des catégories des Grammy Awards.

Il a ensuite exprimé sa désapprobation de la classification d’Igor de la Recording Academy, en disant: «Chaque fois que nous – et je veux dire les gars qui me ressemblent – faisons tout ce qui est pliant au genre ou quoi que ce soit, ils le mettent toujours dans une catégorie Rap ou Urbain. “De plus, il a critiqué la composante” Urbaine “du titre du prix en déclarant:” C’est juste la façon politiquement correcte de me dire le n-mot … Pourquoi ne pouvons-nous pas être simplement dans la Pop? “

Tyler, le créateur n’est pas le seul artiste mécontent de la Recording Academy et des Grammys.

Taylor Swift, Beyoncé et Jay-Z ont boycotté l’événement, et Diddy a prononcé un discours enflammé lors d’une réunion préalable à la cérémonie, appelant ce qu’il pense être une injustice généralisée dans les processus de nomination et de sélection. Il a dit que cette injustice affecte particulièrement le hip hop, qui “n’a jamais été respecté par les Grammys”.

Beaucoup ont critiqué les Grammy Awards dans le passé, mais la cérémonie de cette année a suscité une controverse sans précédent, principalement parce que la PDG de la Recording Academy, Deborah Dugan, a été rendue publique avec des allégations accablantes de corruption, de harcèlement sexuel, de dissimulation d’agression sexuelle, et plus encore. Vrai ou non – le procès qu’elle a déposé devrait fournir plus de réponses – les graves accusations de Dugan, en particulier de truquage des votes, ont probablement facilité la parole de Diddy et Tyler, le Créateur.

La partie télévisée des Grammys était pour la plupart sans controverse. La plus grande histoire de la soirée a été la performance stellaire de Billie Eilish, qui a remporté cinq prix, dont les quatre (et derniers) Grammy Awards: “ Meilleur nouvel artiste ”, “ Chanson de l’année ”, “ Album de l’année ” et “ Record de l’année. ‘