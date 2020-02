Tyler, le créateur propose une visite de la nouvelle Amoeba Hollywood

La démolition de longue date d’Amoeba Hollywood a été confirmée, mais le nouveau magasin sera situé à seulement deux pâtés de maisons.

Amoeba Hollywood – et Tyler, le créateur – ont profité des médias sociaux pour annoncer la nouvelle. Le 6200 Hollywood Blvd, situé dans le complexe «El Centro» du centre-ville d’Hollywood, deviendra le site d’Amoeba Hollywood quelque temps après la fête du Travail; une date plus précise devrait être révélée dans les prochains mois.

L’été dernier, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le bâtiment actuel d’Amoeba Hollywood serait transformé en un complexe d’appartements.

Bien que ce nouvel espace ne soit pas tout à fait aussi grand que l’emplacement existant à Hollywood, il serait proche de la même taille; les images publiées sur les réseaux sociaux n’incluaient pas un examen approfondi du bâtiment, mais elles semblaient assez importantes d’un coup d’œil.

Amoeba a indiqué que tous les produits, services et commodités traditionnellement offerts, y compris les échanges et les événements en direct, seront disponibles après le déménagement. On ne sait pas combien de temps prendra le processus de transition, mais des détails supplémentaires seront fournis à l’approche de l’automne.

Amoeba Music a été fondée en 1990 et a prospéré malgré une baisse globale des ventes de musique physique.

Les trois sites de la chaîne (les autres sont à San Francisco et Berkley) sont stockés avec une variété de produits musicaux, y compris des disques vinyles, qui ont joué un rôle important dans le maintien de la rentabilité. Il convient également de noter que la chaîne de divertissement propose toutes sortes de musique physique, ainsi que des DVD, des VHS, des livres et des jeux vidéo, et est de loin la marque la plus importante et la plus importante à le faire aujourd’hui.

De plus, le vinyle a connu une résurgence substantielle ces dernières années, et comme le format à l’ancienne continue de gagner en popularité, les magasins de musique englobant comme Amoeba connaîtront probablement une croissance supplémentaire à la fois en volume des ventes et en bénéfices.