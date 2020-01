Tyrannosaurus Rex s’éteint: rencontrez le nouveau T. Rex

C’était un admirable exercice d’abréviation. Le groupe en question avait auparavant un nom qui contenait six syllabes, et ils l’ont réduit à deux. Ils avaient une fois un titre d’album contenant 22 syllabes; le 16 janvier 1971, leur nouveau en avait aussi précisément deux. Adieu Tyrannosaurus Rex et mon peuple étaient justes et avaient le ciel dans les cheveux… mais maintenant ils se contentent de porter des étoiles sur leurs sourcils; longue vie T. Rex le groupe et T. Rex le LP.

Écoutez T. Rex en ce moment.

Il est essentiel de ne pas sous-estimer les années de travail préparatoire posées par Marc Bolan et ses collègues musiciens jusqu’en 1970, au cours desquelles son groupe a développé un énorme succès underground. Mais alors que le groupe renommé faisait ses débuts sur cet album du 16 janvier au Royaume-Uni avec un LP éponyme, il y avait un sentiment de nouveau départ: celui qui a conduit à la Bolanmania qui allait bientôt suivre, et une période de deux ans qui en a apporté un des relations les plus intenses entre un artiste et son public jamais vues.

La conversion en T. Rex avait commencé à l’automne 1970, avec le premier hit du groupe renommé “ Ride A White Swan ”. Quand l’album a suivi, ce morceau n’y figurait pas, pas plus que leur premier UK No. 1 ”. Hot Love », qui est venu peu après. Néanmoins, la production de Tony Visconti a poursuivi la transition entamée sur l’album A Beard Of Stars des années 1970 et sur ces tubes à succès, vers une approche plus basée sur la guitare électrique avec des arrangements plus sophistiqués qu’auparavant.

L’album a fait ses débuts la même semaine que John Lennon/ Plastic Ono Band, mais alors que Simon & Garfunkel sont revenus au n ° 1 avec Bridge Over Troubled Water, étonnamment ni Lennon ni Bolan ne sont entrés dans le top 10. L’ancien BeatleL’album s’est ouvert au n ° 18 et T. Rex à un n ° 24 encore plus modeste. Il a atteint le n ° 7, en 23 semaines, mais la gloire en tête du classement était à nos portes.

L’album T. Rex peut être acheté ici.

FSuivez la playlist T. Rex Best Of d’uDiscover.