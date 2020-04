UB40 avec Ali Campbell et Astro sort Lean On Me

UB40 avec Ali Campbell et Astro ont sorti leur version du classique de Bill Withers «Lean On Me (Au profit des organismes de bienfaisance du NHS ensemble)». Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Les UB40 nominés aux Grammy et Brit ont vendu plus de 70 millions de disques dans le monde, ce qui en fait le groupe reggae-pop le plus titré du Royaume-Uni. Ils ont travaillé dur en studio récemment et voulaient faire sortir la chanson pour que tout le monde l’entende, tous les bénéfices de la piste étant reversés à l’appel urgent COVID-19 du NHS Charities Together.

Ali Campbell explique «Astro et j’ai vraiment senti que c’était la piste qui résumait tout ce qui se passait en ce moment, nous avons tous besoin de nous appuyer sur nos héros du NHS. Nous voulions apporter notre contribution à cette grande cause; couvrir cette chanson était le moyen idéal pour montrer notre appréciation. »

Ce n’est pas la première fois qu’Ali Campbell et Astro soutiennent le NHS par le biais de la musique – de retour en 2018 ils ont aidé à célébrer le 70e anniversaire du NHS dans le cadre des NHS Voices. Aux côtés de chanteurs du NHS et d’autres stars comme Nile Rogers, Gabrielle, Guy Garvey, Seal et bien d’autres, ils ont enregistré ‘With A Little Help from My Friends’, produit par le producteur primé BRIT Jon Cohen.

Tout le monde a dû s’appuyer sur le NHS à un moment donné de sa vie, et Campbell et Astro ne font pas exception. Agé de 17 ans, Campbell a été attaqué et a subi une grave blessure à l’œil mais, grâce au traitement des médecins du NHS, ils ont réussi à sauver 20% de sa vision de l’œil gauche qui aurait autrement été perdue. La compensation financière qu’Ali a reçue après cette attaque lui a permis de démarrer l’UB40.

Astro sait trop bien à quel point ils sont exceptionnels, partageant une belle déclaration sur la façon dont le NHS a aidé sa mère:

“Je ne taris pas d’éloges sur notre merveilleux NHS”, déclare Astro. «Mon incroyable mère a reçu un diagnostic de leucémie en 2003, ce qui a été un coup dur pour toute la famille, mais je suis heureuse de dire qu’elle a été traitée avec succès aux hôpitaux Heartlands & Queen Elizabeth de Birmingham! Elle est malheureusement décédée le 18 décembre 2013 à 82 ans. Dans mon cœur, je sais qu’ils lui ont donné le meilleur traitement possible, et je les en remercie! Ce qui m’a fait comprendre à quel point nos médecins et nos infirmières sont vraiment une race différente était, aussi occupés qu’ils étaient, qu’ils trouveraient encore le temps de discuter avec ma mère, lui faisant vraiment sentir qu’elle n’était pas là sur elle propre et oublié. Je sais qu’ils n’avaient pas à le faire, mais ils l’ont fait, ils auraient fait un effort supplémentaire. Il en va de même pour les soignants qui l’ont aidée à faire de la convalescence, tout cela les rend si spéciaux! Vous pouvez apprendre aux gens à faire presque n’importe quoi, mais vous ne pouvez pas apprendre aux gens à se soucier! Notre NHS, ils se soucient. “

Il va sans dire que cette chanson est en train de devenir un hymne quelque peu pour le NHS, avec son message sincère qui frappe vraiment à la maison en cette période difficile. Il y aura bien sûr des versions d’autres actes – hier encore, Beverley Knight, aux côtés de Joss Stone, a publié une interprétation de la chanson.

Ali Campbell et Astro veulent que d’autres se joignent et participent à ce soutien unifié. “Je suis sûr que Bill Withers aurait été heureux de voir sa belle chanson mise à profit”, ajoute Campbell.

Écoutez le meilleur de UB40 avec Ali Campbell et Astro sur Apple Music et Spotify.