UK Album Chart Arrivée d’un héros country-pop

Glen Campbell construit une relation spéciale avec ses fans britanniques, mais il a dû y travailler. Aux États-Unis, son long apprentissage avait abouti à une année décisive en 1967, mais c’était en février 1969 avant qu’il n’apparaisse pour la première fois dans le classement des célibataires du Royaume-Uni, avec l’irrésistible “ Wichita Lineman ”. pour la première fois, comme il l’a finalement fait le 31 janvier 1970 avec Glen Campbell Live.

L’album a été capturé lors d’un concert de Campbell au Garden States Art Center à Holmdale, New Jersey le jour de l’indépendance l’été dernier. Comme toujours, le spectacle mettait en vedette la star jouant de la guitare électrique brillante au plomb pour compléter sa superbe voix, avec un groupe de quatre musiciens et le propre orchestre du Centre pour l’accompagnement.

Étonnamment, l’album (sur deux disques aux États-Unis et un à l’international) ne comprenait pas ‘Lineman’ ou sa suite ‘Galveston’, mais le compositeur de ces tubes intemporels, Jimmy Webb, était représenté dans la set list et le disque de «Didn’t We», «Where’s The Playground Susie» et «By The Time I Get To Phoenix». L’album s’est terminé avec la version Campbell de Jimmie Rodgers «It’s Over» (la chanteuse pop des années 1960, pas le pays). artiste du même nom) avant de jouer «Yakety Sax» puis de chanter «The Lord’s Prayer».

Glen Campbell Live avait atteint le palmarès américain en septembre dernier, quand il atteignait le 13e rang du côté pop et le 2e pays, passant environ sept mois chacun. Avec les albums de Wichita Lineman et Galveston toujours aussi bien sur ces palmarès, le live set est devenu or à sa sortie. Au Royaume-Uni, il a ouvert au n ° 24 avant de grimper à son sommet n ° 16, mais l’album a plongé dans et hors des best-sellers pendant six mois.

