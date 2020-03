Ultra Abu Dhabi annulée en raison de préoccupations liées au coronavirus

Le premier Ultra Music Festival à Abu Dhabi a été officiellement annulé en raison de problèmes de coronavirus.

Les organisateurs ont fait une déclaration aux médias disant que “la décision a été prise en raison des restrictions de voyage imposées par certains pays et compagnies aériennes pour les particuliers et les compagnies aériennes pour les individus et les groupes”.

Le prochain festival Ultra Abu Dhabi est prévu du 5 au 6 mars dans la DU Arena d’Abu Dhabi.

La programmation du festival comprenait Eric Prydz, Alesso, DJ Snake, Major Lazer, Zedd et bien d’autres. Les organisateurs disent qu’ils partageront une nouvelle date pour le festival à une date ultérieure. Pour l’instant, il n’y a aucun plan concret pour une nouvelle date de concert. Tous les détenteurs de billets recevront un remboursement via leur point de vente d’origine.

Alors qu’Ultra Abu Dhabi est sur le point de perdre en raison des restrictions de voyage liées aux coronavirus, Ultra Miami serait également en train de se faire nier. Le festival phare Ultra était initialement prévu du 20 au 22 mars, mais une annulation est maintenant signalée par le Miami Herald. Plus tôt, Ultra a déclaré qu’il travaillait avec la ville de Miami pour résoudre les problèmes de coronavirus tout en ayant un festival de musique sûr.

Les cas de coronavirus dans la région du golfe augmentent chaque jour. Au moins 2 500 personnes sont positives pour le virus – principalement d’Iran. Le festival Ultra n’est pas le premier à se retirer de la zone.

Le concert de K-pop Music Bank qui a eu lieu au Coca Cola Arena est également sur la table. Les organisateurs de la Music Bank ont ​​cité la propagation du coronavirus en Corée du Sud comme principale raison de leur retrait.

Les conférences, les festivals de musique et les événements sportifs attirent des fans du monde entier. Malheureusement, cela signifie que les fans revenant de ces pays peuvent être des vecteurs de transmission. COVID-19 a une période d’incubation d’environ 14 jours avant l’apparition des symptômes.

Le rappeur américain Russ dit qu’il va maintenant présenter son spectacle à Dubaï en novembre au lieu de mars. Même le Japon envisage d’annuler potentiellement les Jeux olympiques de Tokyo de 2020 si la pandémie n’est pas morte en juillet.