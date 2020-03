Ultra Miami est-elle annulée pour des problèmes de coronavirus? – Les sources disent oui

L’Ultra Music Festival 2020 sera annulé en raison de problèmes de coronavirus, selon des sources.

Bien qu’il n’y ait toujours pas d’annonce officielle des organisateurs de l’Ultra Music Festival, la nouvelle fuit. Le Miami Herald rapporte que les organisateurs du festival ont rencontré des responsables de la ville pour discuter de leur réponse.

La décision de reporter le festival EDM a été prise lors d’une réunion mercredi matin.

Avant cette réunion, le maire Francis Suarez et le commissaire Joe Carollo voulaient reporter le festival. Les responsables de la ville n’ont pas encore annoncé la fin du festival car les avocats travaillent toujours sur les questions juridiques. L’une de ces questions est la durée du report.

Des sources affirment que le festival d’Ultra Miami pourrait être reporté d’un an, faisant d’Ultra Miami annulé pour 2020.

Ultra Miami est un festival de musique de trois jours qui devrait ouvrir le 20 mars à Bayfront Park. Une annonce officielle de son annulation sera faite vendredi matin, selon des sources.

L’Ultra Music Festival n’est peut-être pas la seule victime de Miami pendant la pandémie de coronavirus. Le commissaire Manolo Reyes se dit inquiet pour le prochain festival Calle Ocho.

Le festival Calle Ocho est un événement d’une journée qui s’est tenu en mars à Little Havana. Le festival de cette année est prévu pour le 15 mars – un peu plus d’une semaine. C’est un festival de rue gratuit qui présente une variété d’actes et de produits.

Si la Calle Ocho se retrouve sur la planche à découper cette année – ce ne sera pas la première fois. En 1996, le festival a été annulé après que quatre aviateurs cubains en exil ont été abattus par Cuba.

Le festival établit régulièrement des records mondiaux Guiness pour des choses étranges, ce qui en fait un énorme tirage à Miami. En 1988, il a établi un record pour 119 986 personnes en ligne conga. Rassembler que de nombreuses personnes au même endroit, avec le coronavirus, semble mal avisé.

Peut-être que les organisateurs de SXSW 2020 devraient en prendre note ici?