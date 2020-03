Ultra Music Festival lance le «Virtual Audio Festival» sur SiriusXM

Plus tôt ce mois-ci, le festival Ultra Music de Miami a été reporté en raison de préoccupations concernant la propagation du coronavirus. Le festival s’est désormais associé à SiriusXM pour lancer UMF Radio, une nouvelle chaîne qui diffusera le «Ultra Virtual Audio Festival» à partir de ce vendredi 20 mars à 17h00. ET.

Selon un communiqué de presse, l’émission mettra en vedette des DJ sets exclusifs d’actes qui devaient se produire au festival de cette année. Parmi ces artistes, il y a Major Lazer, Afrojack, Armin van Buuren, Martin Garrix, Above & Beyond, et plus encore. La station jouera également des DJ sets du festival.

Suite à la liste mise à jour de Pitchfork des tournées et festivals annulés ou reportés en raison de COVID-19.

.