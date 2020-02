UMG dévoile la liste des maîtres détruits dans l’incendie d’Universal Studios

Dans un récent dossier déposé par le tribunal dans le cadre du procès en cours contre Universal Music Group (UMG), un éclairage supplémentaire a été apporté sur l’étendue des dommages causés par l’incendie de 2008 à Universal Studios.

Selon le dossier, de nombreux maîtres, dont ceux de Slayer, Soundgarden, Michael McDonald, Elton John, Les Paul, Peter Frampton et Sonic Youth, ont été «affectés» – c’est-à-dire perdus – dans l’incendie. De plus, ces masters n’ont apparemment pas été sauvegardés et / ou dupliqués, à la connaissance d’UMG.

Les pistes principales d’autres artistes, dont celles de Beck, Bryan Adams, Jimmy Eat World, Nirvana, R.E.M., Suzanne Vega et Sheryl Crow, pour ne nommer que ceux-là, ont également été détruites dans l’incendie. Cependant, Universal Music a indiqué que des copies physiques et / ou numériques de ces œuvres étaient préservées.

Il convient également de noter que près de 12 ans après les faits, Universal Music semble ignorer – ou ne pas vouloir reconnaître – la portée de la destruction. Par exemple, les maîtres de Surfaris “peuvent avoir été touchés par l’incendie”, et les œuvres susmentionnées de Suzanne Vega “peuvent avoir été des maîtres plats d’origine”, selon le dossier.

La réticence d’Universal à être franc au sujet de l’impact de l’incendie pourrait être imputable à la fois à la maîtrise des dégâts et à un véritable manque de compréhension – en mettant l’accent sur le premier. Le géant de l’industrie a initialement affirmé que seulement 22 maîtres avaient été perdus dans l’incendie, ce qui a mis plus de 500 pompiers plus d’une demi-journée à s’éteindre. Un exposé du New York Times a placé le chiffre réel quelque part dans le stade approximatif de 500 000 enregistrements maîtres.

Entre l’affirmation (apparemment fausse) du président universel Ron Meyer selon laquelle rien d’irremplaçable n’a été perdu dans l’incendie, et la réticence d’Universal à partager l’argent des assurances avec les artistes, l’épisode tragique a été rendu plus troublant et plus frustrant par une série de déclarations et d’actions apparemment inconsidérées.

En juin dernier, Soundgarden, la succession de Tom Petty, la succession de Tupac et plusieurs autres artistes ont déposé une poursuite de 100 millions de dollars contre UMG. Et en décembre, un juge fédéral a ordonné à Universal Music de remettre des preuves importantes concernant les maîtres endommagés par l’incendie d’Universal Studios.