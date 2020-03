Un album de 1965 trace la voie des «sons d’animaux»

Appeler Les garçons de la plage prolifique dans leurs premières années ne rend guère justice à une sortie de huit disques studio dans leurs deux premières années et demie de faire des albums. Le dernier de cette séquence, les Beach Boys Today! a été libéré le 8 mars 1965 et a maintenu son succès spectaculaire.

Le LP a frappé des magasins de disques alors que le groupe gravissait les palmarès américains avec leur dernier single, qui montrait à la fois leur côté joyeux, sur “ Do You Wanna Dance ” de Bobby Freeman (avec le chant principal de Dennis Wilson) et l’écriture de chansons de plus en plus réfléchie et inventive de son frère Brian. , sur la belle “S’il vous plaît laissez-moi me demander.”

Les deux titres ont été inclus dans Today !, qui présentait les compétences de production toujours plus sophistiquées de Brian. L’album comprenait également les deux tubes précédents des Beach Boys, le tout aussi réfléchi ‘When I Grow Up (To Be A Man)’ et l’optimiste ‘Dance, Dance, Dance.’

Clavecins, hautbois, violoncelles et plus

Solidement établi comme l’inspiration créative du groupe, Wilson utilisait de plus en plus le studio comme palette pour son imagination. L’album comprenait des instruments exotiques comme les clavecins, les hautbois, les violoncelles, le cor français et toutes sortes de percussions, comme les timbales, les cloches de traîneau et même le triangle.

Il présente un casting grandissant de musiciens de session que Brian a pris des vertiges avec l’enregistrement de Pet Sounds; parmi eux est le vénérable guitariste de jazz, Barney Kessel, ainsi que Glen Campbell à la guitare, Hal Blaine, percussions, Leon Russell joue du piano et de l’orgue et du bassiste Larry Knechtel (futur membre de Bread).

Aujourd’hui! a présenté la version album de ‘Help Me, Ronda’, qui sortira bientôt sous forme de single dans un enregistrement alternatif, orthographié ‘Help Me, Rhonda’, qui a dominé les charts américains, leur deuxième pour atteindre le n ° 1. Parmi les autres faits saillants était une autre magnifique composition introspective de Wilson, «She Knows Me Too Well». Il y a aussi la face b tout aussi belle de «Help Me Rhonda» et «Kiss Me Baby», qui présente l’un des arrangements vocaux de soutien les plus créatifs de Brian – « embrasser un peu, se battre un peu », savamment livré par« les garçons ». Cette chanson a souvent été appelée l’un des trésors cachés de l’ensemble de leur catalogue.

Les Beach Boys aujourd’hui! est entré dans le palmarès des meilleurs albums de Billboard le 27 mars de la même année au n ° 149 et a atteint un sommet n ° 6, restant sur les best-sellers pendant deux semaines à court d’un an.

