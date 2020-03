Un album de premières et de durées pour Metallica

Un album de premières et dure pour Metallica est sorti dans la rue le 3 mars 1986. Master of Puppets a été le premier disque du groupe pour un label majeur; leur premier à faire partie du top 30 américain; leur dernier avec le bassiste original Cliff Burton, qui a tragiquement été tué lors d’un accident de bus alors qu’ils en faisaient la promotion; et le premier album désigné comme thrash metal pour obtenir la certification platine aux États-Unis, environ deux ans et demi après sa sortie.

Le troisième album des figures de proue du rock formé à Los Angeles (après Kill ‘Em All et Ride The Lightning) a de nouveau été produit par le groupe avec Flemming Rasmussen. Il contenait le dernier développement de leur son épique, sur un disque que la Virgin Encyclopedia of Heavy Rock a décrit plus tard comme «une collection tendue et aux multiples facettes qui faisait rage et se lamentait avec une conviction égale».

«Le son de la paranoïa mondiale»

La critique de Rolling Stone à l’époque faisait l’éloge de la capacité du groupe à éviter l’approche clichée habituelle de la musique rock comme une sorte de salut, l’entendant à la place comme «le son de la paranoïa mondiale». La critique de Tim Holmes a poursuivi: «Metallica a les côtelettes, et oui, la subtilité pour créer un nouveau métal. S’ils décernent un album en titane, celui-ci devrait aller à Master of Puppets. »

Au Royaume-Uni, il est devenu le record le plus élevé du groupe à ce point, au n ° 41. De retour aux États-Unis, où Ride The Lightning avait monté un séjour de 50 semaines sur le graphique de l’album, Master of Puppets a facilement dépassé même cela, avec un mandat de 72 semaines. Il y a été certifié or en neuf mois, en novembre 1986, et cette confirmation du platine est intervenue en juillet suivant. Le double statut de platine a été atteint en 1991, le triple en 1994 et le quadruple en 1997. L’album a atteint cinq fois le platine en 1998, et son plus récent prix, six fois le platine, est arrivé en 2003.

Puppets était également l’album le mieux placé de Metallica dans le classement influent des 500 meilleurs albums de Rolling Stone en 2003, avec la 167e place; leur autre entrée sur cette liste, Metallica de 1991, alias The Black Album, a fait le numéro 252.

