Un ancien bassiste de Metallica partage une photo jamais vue de Bruce Dickinson agacé

Ancien METALLICA bassiste Ron McGovney a partagé une photo inédite de IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson, prise il y a près de quatre décennies dans une piscine d’hôtel.

McGovney a tweeté la photo plus tôt dans la journée (voir ci-dessous) et inclus le message suivant: “J’ai pris une photo de Bruce Dickenson [sic] de IRON MAIDEN dans une piscine d’hôtel au début des années 80. Il n’était pas content. Il m’a dit que je n’étais pas son photographe officiel. J’ai rencontré le «photographe officiel» à Cleveland à[[METALLICAc’est Temple de la renommée du rock and roll]parti en 2009. Quel petit con. “Il a ajouté plus tard:” Pour clarifier …. “photographe officiel” était le petit connard dont je parlais. “

McGovney était membre de METALLICA en 1982 et est apparu sur les premières démos du groupe. Tension entre McGovney puis-METALLICA guitariste Dave Mustaine conduit le bassiste à quitter le groupe et à être remplacé par Cliff Burton. Il a dit plus tard “Talk Is Jericho” que sa sortie de METALLICA ne le contrariait pas parce qu’il était moins dans le style thrash du groupe, en plus il était intéressé à devenir mécanicien moto.

Dickinson rejoint IRON MAIDEN en 1981, remplaçant Paul Di’Anno, et a fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe sur l’album de 1982 “Le nombre de la bête”. Il a quitté le groupe en 1993, poursuivant plusieurs projets solo, et a rejoint en 1999.

En décembre dernier, des rumeurs se sont répandues IRON MAIDEN avait déjà terminé le travail sur un nouvel album studio.

Les légendes britanniques du heavy metal n’ont sorti aucune nouvelle musique depuis 2015 “Le livre des âmes” LP, enregistré fin 2014 à Paris, France avec un producteur de longue date Kevin “Caveman” Shirley.



