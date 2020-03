Un aperçu des événements musicaux annulés

Voici un résumé des concerts, des festivals de musique et des fonctions de l’industrie qui ont été mis sur la glace en raison de problèmes de coronavirus au cours des dernières 24 heures.

L’épidémie de coronavirus (COVID-19) en cours a eu un impact mondial important. Les responsables de la santé ont institué un certain nombre de mesures axées sur la prévention, les marchés ont perdu une valeur substantielle et les citoyens du monde entier prennent des mesures pour éviter de tomber avec COVID-19, qui a touché environ 120000 personnes sur chaque continent, sauf en Antarctique.

Comme on pouvait s’y attendre, la communauté musicale – et ses concerts et festivals en particulier – n’a pas été à l’abri des effets du coronavirus. Peu d’événements et de tournées, de SXSW aux spectacles de Séoul prévus par BTS, ont été supprimés, et une multitude de nouvelles annulations et reports sont arrivés aujourd’hui.

Coachella et Stagecoach

Après que les diagnostics COVID-19 du sud de la Californie ont augmenté et que la pression du public s’est renforcée, Coachella et Stagecoach auraient été reportés à octobre.

La décision a été officialisée aujourd’hui. Le premier week-end de Coachella débutera désormais le 9 octobre, tandis que Stagecoach se déroulera du 23 au 25 octobre.

BMI’s Latin Awards

Broadcast Music, Inc. a annulé ce qui aurait été sa 27e cérémonie de remise des Latin Awards. L’événement devait avoir lieu le 31 mars et BMI a clairement indiqué qu’il serait reporté un peu plus tard cette année.

Prix ​​GEMA

L’organisation allemande de droits de représentation GEMA a reporté sa cérémonie annuelle de remise des prix, qui coïncide avec la remise du très convoité prix de l’auteur de musique allemande. L’événement devait avoir lieu ce jeudi 12 mars, mais aura lieu à une date à déterminer à l’avenir.

La tournée des hiboux du Zac Brown Band – Spring Leg

Le Zac Brown Band a reporté l’étape de printemps de sa tournée Owl «par prudence et en raison de problèmes de santé publique croissants». Les concerts impactés se déroulent fin avril et de nouvelles dates seront annoncées prochainement.

Gigaton Tour de Pearl Jam – Étape en Amérique du Nord

L’étape nord-américaine du Gigaton Tour de Pearl Jam devait commencer le 18 mars, mais a été reportée indéfiniment. Les concerts d’été du groupe en Europe sont restés en place, bien que ce calendrier puisse changer en fonction des développements du coronavirus au cours des prochains mois.

La tournée mondiale miraculeuse de Carlos Santana en 2020 – Europe Leg

Le légendaire guitariste Carlos Santana a abandonné l’étape européenne de sa tournée miraculeuse, qui devait débuter en Italie le 14 mars.

Tournée mondiale de Pentatonix – étape Europe

Pentatonix a annulé leurs dates de tournée en Europe, écrivant qu’il «ne nous est plus possible d’exécuter la tournée comme nous le souhaiterions». Le match devait commencer le 16 mars à Cracovie, en Pologne.

Visite de BARN de Neil Young et Crazy Horse

Neil Young et Crazy Horse ont annoncé la tournée BARN à la fin du mois dernier. Ils ont révélé aujourd’hui que leur série de concerts a été retardée, et que ses nouvelles dates devraient être annoncées une fois que l’épidémie de coronavirus éclatera.

Tournée Poppy’s I Disagree — Europe Leg

Les décrets du gouvernement «ont forcé» Poppy, originaire de Boston, à reporter la partie européenne de sa tournée I Disagree Tour, qui devait débuter ce jeudi 12 mars. Les billets existants seront valables pour les dates reportées, ce que Poppy a déclaré que son équipe annoncera “dès que possible”.

The Cleveland Orchestra – Tournée en Europe et au Moyen-Orient

Le Cleveland Orchestra a interrompu ses performances précédemment programmées en Europe et au Moyen-Orient, qui devaient commencer fin mars et se terminer en avril.