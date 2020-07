Un artiste lauréat d’un Grammy poursuit YouTube sur la discrimination de Content ID

YouTube fait face à un recours collectif centré sur sa fonctionnalité Content ID, qui permet à certains artistes et titulaires de droits d’auteur – mais prétendument pas à des «créateurs ordinaires d’œuvres protégées par le droit d’auteur» – de protéger leur propriété intellectuelle contre les téléchargements tiers non autorisés.

La professionnelle de jazz primée aux Grammy Awards Maria Schneider et Pirate Monitor, une entité basée aux Îles Vierges qui détient les droits d’auteur de plusieurs films de comédie hongrois, a récemment déposé une plainte contre YouTube (ainsi que Google et Alphabet, Inc.) devant un tribunal fédéral de Californie. DMN a obtenu une copie exclusive du dossier correspondant.

Le document juridique formulé avec fermeté ne tarde pas à présenter des allégations de grande envergure contre YouTube, affirmant que la plate-forme appartenant à Google est « remplie de vidéos portant atteinte aux droits des titulaires de droits d’auteur » et, plus largement, qu’elle « ne protège que les plus de puissants titulaires de droits d’auteur tels que les grands studios et les maisons de disques »contre la contrefaçon.

Cette protection préférentielle du droit d’auteur, selon les États déposants, résulte d’un «litige entre les principaux studios de musique et d’autres titulaires de droits importants» et s’est manifestée sous la forme de Content ID. Content ID – disponible pour les titulaires de droits d’auteur «éligibles» et excluant évidemment les plaignants – analyse automatiquement les téléchargements YouTube «par rapport à une base de données de fichiers» constituée d’éditions originales de supports protégés.

À partir de là, les utilisateurs de Content ID ont la possibilité (en fonction du pays dans lequel ils se trouvent, selon le texte juridique) de bloquer «la totalité de la vidéo contrefaite à visionner», de monétiser la vidéo (éventuellement de partager les revenus avec le téléchargeur), ou il suffit de suivre ses statistiques d’audience.

«Les petits détenteurs de droits… se voient cependant refuser l’accès à Content ID» et doivent rechercher leur contenu violé manuellement avant de remplir et de soumettre «des avis de retrait individuels».

La plainte détaille également les nuances – y compris l’effort et le temps associés – de chaque avis de retrait. Les utilisateurs de Content ID peuvent empêcher les œuvres contrevenantes d’apparaître sur YouTube, bien que les utilisateurs non-Content ID doivent localiser les supports de violation des droits d’auteur déjà téléchargés et faire face à un «retard de plusieurs jours ou semaines» avant que YouTube ne réponde, selon le dossier.

«Si un titulaire de droits n’a pas le poids économique pour se qualifier pour Content ID», écrit l’équipe juridique des plaignants, «YouTube refuse d’ajouter leurs œuvres au catalogue Content ID pour la protection de la prépublication même si ces œuvres ont déjà été enfreintes sur YouTube des centaines voire des milliers de fois.

En outre, le texte juridique explore le faible taux d’acceptation des créateurs du programme Content ID («seulement cinq pour cent ou moins de toutes les personnes qui demandent Content ID sont approuvées») et les pièges présumés associés à la soumission de trop de réclamations pour atteinte aux droits d’auteur (modérateurs YouTube prétendument «limiter arbitrairement le nombre d’avis de retrait qu’ils traiteront des titulaires de droits» comme les plaignants).

En mettant en œuvre le système de retrait décrit pour les non-titulaires de droits Content ID, Google et YouTube « ont renoncé à leur demande de protection DMCA », affirment les plaignants.

Une recherche rapide sur YouTube révèle une abondance de clips (sans doute non autorisés) et des éditions des films de Pirate Monitor, et des téléchargements apparemment non officiels de certaines des œuvres de Maria Schneider sont également présents.

Au moment d’écrire ces lignes, YouTube n’avait pas répondu publiquement au recours collectif de Pirate Monitor et Maria Schneider.

Plus que cela se développe.