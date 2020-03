Un autre bloc de construction pour Peter Frampton

Les années après Humble Pie, et avant son explosion de carrière en 1976, étaient essentiels au développement créatif de Peter Frampton. Ce fut aussi l’époque où il construisit rapidement le public américain qui l’aidera à créer l’un des disques classiques en concert de tous, avec Frampton Comes Alive.

Le 30 mars 1974, Frampton entre dans le classement des albums américains avec Quelque chose se passe, sa troisième sortie solo. Encore une fois autoproduit, il présentait du tout nouveau matériel, composé par le guitariste et leader britannique seul, à une exception près. L’ouverture ‘Doobie Wah’ était une collaboration avec son groupe, le batteur américain John Siomos (crédité sur le disque sous le nom de John Headley-Down) et son compatriote britannique et bassiste Rick Wills, plus tard dans la décennie pour trouver un grand succès en tant que membre de Foreigner.

Avec le départ après le Camel du claviériste Frampton de 1973, Mick Gallagher – qui deviendra plus tard un pilier des Blockheads d’Ian Dury – Frampton a également joué du piano, de l’orgue et de la batterie lui-même sur l’album. Somethin’s Happening a présenté des apparitions sur deux pistes par l’un des grands claviéristes de la session, Nicky Hopkins. Trois studios anglais ont été utilisés pour les enregistrements: Olympic, Island et Headley Grange. Ce dernier était l’endroit du Hampshire où d’autres artistes tels que Led Zeppelin, Genèse et Fleetwood Mac a également fonctionné.

L’album Frampton a suivi cette sortie en 1975, mais quand Frampton Comes Alive est sorti en 1976, le célèbre album de performances live a commencé avec deux pistes de Somethin’s Happening. Ils étaient la chanson-titre – en fait donné le titre «Baby (Somethin’s Happening») sur l’album précédent – et «Doobie Wah». L’album de 1974 est monté au n ° 125 en neuf semaines sur le graphique de l’album Billboard. Ce fut un élément de construction inestimable dans le développement de Frampton en l’une des plus grandes stars américaines des années 1970.

