Un autre documentaire sur la musique sortira cette semaine via des «projections virtuelles»

Le documentaire sur Other Music, le magasin de disques bien-aimé de New York qui a fermé ses portes en 2016, sortira par le biais de «projections virtuelles» cette semaine. Le film était à l’origine prévu pour une ouverture en salles le 18 avril et une sortie physique le même jour pour la Journée du magasin de disques depuis reportée.

Ce vendredi 17 avril, il sera disponible à la location sur les sites Internet de magasins de disques indépendants et de théâtres, qui recevront la moitié des recettes. Une fois que vous avez acheté auprès de l’un des fournisseurs, il sera disponible pendant 72 heures. Une version numérique complète arrivera à une date non annoncée. Trouvez les magasins de disques et les cinémas participants sur le site Web de Factory 25.

Other Music a fait ses débuts au Tribeca Film Festival de l’année dernière. Des membres de Vampire Weekend, Yeah Yeah Yeahs, Interpol et bien d’autres sont apparus dans des clips déjà publiés.

Lisez «Pitchfork Staffers Pour One Out for Other Music, Another Closing NYC Record Mecca» sur le Pitch.

.