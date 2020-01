Un chanteur perturbé dit qu’il n’a pas de sens de continuer son appareil «d’expérience» aujourd’hui disparu

PERTURBÉ chanteur David Draiman a récemment parlé avec Brent Porche de la station de radio de Philadelphie 93.3 WMMR. La conversation complète peut être diffusée ci-dessous. Quelques extraits suivent (tels que transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

En 2020 marquant le 20e anniversaire du premier album du groupe, “La maladie”:

David: “Tout ce cycle de tournée – cette section du cycle de tournée, si vous voulez – va célébrer le 20e anniversaire de ‘La maladie’, vous obtiendrez donc beaucoup plus de matériel de l’album. Vous aurez des surprises. Nous en sommes très fiers. C’est étonnant de voir que ça fait si longtemps. Cela ne semble pas si long, mais je suppose que c’est une bonne chose. Nous voulons certainement rendre hommage à ce qui a tout déclenché pour nous, et nous sommes impatients de creuser profondément. “

Si le groupe prévoit d’enregistrer plus de musique dans un avenir proche:

David: “Nous jouons toujours avec des trucs, nous travaillons toujours sur des choses. Je ne pense pas que nous soyons prêts à sortir un nouvel album de si tôt, mais on ne sait jamais – une chanson ici, une chanson là, et puis nous vais voir ce qui se passe. “

Sur les plans de tournée du groupe en 2020 au-delà de leurs concerts de printemps actuellement annoncés:

David: “Nous avons certainement des trucs intéressants à cuisiner. Ce ne sera pas seulement quelque chose de printanier pour nous, c’est sûr. Combien de temps? Je ne peux pas en parler. [Laughs]”

Sur son projet parallèle aujourd’hui disparu, DISPOSITIF:

David: “Ce fut une grande expérience. C’était incroyable de collaborer avec tant d’autres artistes légendaires. J’étais vraiment, vraiment béni, mais c’est si difficile de construire quelque chose à partir de zéro ces jours-ci, surtout quand vous venez de la grosse machine et que vous y allez à la plus petite machine, et vous en êtes à ce stade de votre vie et de votre carrière. C’est comme “Pourquoi est-ce que je fais ça?” Cela n’avait aucun sens. Lorsque vous arrivez à un point où vous êtes plus de six chiffres dans le rouge et que vous continuez parce que vous ne savez pas pourquoi, vous vous arrêtez. Vous devez faire des choses qui ont du sens. Je me sens toujours très mal pour les artistes nouveaux et en difficulté ces jours-ci qui doivent vraiment mettre leurs épaules à la meule et juste faire ce qu’ils doivent faire pour survivre. Ce n’est pas facile là-bas pour personne. Même avec quelqu’un qui a le pedigree, c’est difficile pour que les choses soient faites.”

Si PERTURBÉ sera jamais ressusciter son “La musique comme arme” tour:

David: “Je ne sais pas. Je doute en tant qu’entité itinérante. Je sais que nous avons joué avec l’idée d’en faire quelque chose de géolocalisé dans la bonne situation et le bon scénario, mais c’est difficile parce que le marché est tellement inondé de les festivals basés sur le lieu à ce stade, en particulier dans le genre rock. Il est difficile de trouver le bon endroit et le bon moment. Qui sait? Ne dites jamais jamais. Il y a tellement d’autres organisations qui font déjà un travail décent, c’est, comme, “Pourquoi prendre tout cela sur vous?” “

Sur les conseils qu’il souhaite pouvoir donner à son jeune moi:

David: “Je me serais dit de prendre les choses en douceur. J’ai pris trop de choses peut-être un peu trop au sérieux au cours de ma carrière, et je pense que si les expériences de vie m’ont appris quelque chose, c’est:” Tu sais quoi? Profite de la vie. Relax.'”

Se sentir optimiste PERTURBÉl’avenir de:

David: “Je pense que l’une des belles choses à propos de PERTURBÉ et son développement a été que ça a toujours été cette belle montée progressive. C’est agréable de faire partie de quelque chose qui continue de croître au cours de sa vie. Je n’ai vraiment pas besoin d’autre chose que de ma famille et de ma carrière, et je suis très, très chanceux avec les deux choses. “

PERTURBÉ – dont le dernier album, “Évolution”, a été libéré via Reprise en octobre 2018 – a récemment publié un clip pour la chanson “Accrochez-vous aux souvenirs”. Le clip a été réalisé par Matt Mahurin, qui a précédemment dirigé la vidéo pour la couverture du groupe SIMON & GARFUNKELc’est “Le son du silence”.

En septembre, PERTURBÉla chanson de “Pas plus” atteint le n ° 1 sur le tableau de diffusion de Billboard Mainstream Rock Songs. La piste a marqué le septième numéro de suite du groupe sur la carte et le dixième au total. Chacun des PERTURBÉLes sept derniers singles ont atteint le n ° 1 sur Mainstream Rock Songs, un exploit inégalé par aucun autre artiste.