Un chanteur perturbé qualifie Neil Peart de passer «une perte énorme» et déclare que l’exclusion de Rock Hall de Judas Priest n’est «tout simplement pas juste»

Lors d’une récente conversation avec Brent Porche de la station de radio de Philadelphie 93.3 WMMR, PERTURBÉ chanteur David Draiman a demandé s’il pense que le groupe – qui célébrera le 20e anniversaire de la sortie de son premier album, “La maladie”, en 2020 – méritera d’être pris en considération Temple de la renommée du rock and roll quand il devient éligible dans cinq ans.

“Je ne peux même pas mettre cela en contexte,” Draiman m’a dit. “C’est l’honneur et le rêve de chaque musicien d’être inclus. Qui sait? Peut-être qu’un jour, nous serons bénis avec un tel cadeau. Sinon, nous avons déjà reçu tant de cadeaux des fans sur une base quotidienne. Vous obtenez à un point où vous vous sentez mal à en demander plus. Tout va bien. Quoi qu’il arrive à l’avenir, nous sommes plus qu’heureux de divertir et de rouler avec. Je ne pense pas que nous pouvons fonder nos espoirs sur quelque chose comme ça. Quand tu as des groupes comme[[JUDAS] PRÊTRE toujours pas là-dedans, ce n’est pas juste. “

Draiman a également été invité à commenter le décès de SE RUER le batteur Neil Peart, décédé d’un glioblastome (une forme agressive de cancer du cerveau) le 7 janvier. “Il n’y a aucun moyen de surestimer l’impact de la perte d’un tel individu”, a déclaré le chanteur. “SE RUER était si séminal sur tant de niveaux pour tant de la communauté rock. Ce n’était pas seulement une chose prog – c’était une chose pour tout le monde. Tout le monde qui était un musicien qui appréciait où la musique pouvait être emmenée, et la créativité et les possibilités qui l’accompagnaient. Juste le niveau de pure musicalité que chaque membre avait, mais vous ne pouviez pas parler du meilleur du meilleur du monde de la batterie sans mentionner Neil Peart – à quel point il était brillant, quel talent, combien fondamental de ce qu’il a créé et transmis aux gens. Même en tant que parolier – juste une énorme perte. “

PERTURBÉ – dont le dernier album, “Évolution”, a été libéré via Reprise en octobre 2018 – a récemment publié un clip pour la chanson “Accrochez-vous aux souvenirs”. Le clip a été réalisé par Matt Mahurin, qui a précédemment dirigé la vidéo pour la couverture du groupe SIMON & GARFUNKELc’est “Le son du silence”.

En septembre, PERTURBÉla chanson de “Pas plus” atteint le n ° 1 le Panneau d’affichageLe tableau de diffusion de Mainstream Rock Songs. La piste a marqué le septième numéro de suite du groupe sur la carte et le dixième au total. Chacun des PERTURBÉLes sept derniers singles ont atteint le n ° 1 sur Mainstream Rock Songs, un exploit inégalé par aucun autre artiste.



