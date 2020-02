Un classique de Bob Seger de ballades et de brûleurs d’étable

Si vous n’avez entendu que les singles à succès de Against The Wind de Bob Seger, vous vous êtes probablement trompé sur le reste de l’album. Ces singles étaient quelque chose de nouveau pour Seger, les chansons country-rock les plus raffinées (ou peut-être juste des chansons country) qu’il n’avait pas encore faites. Les premières impressions étaient que Seger avait grandi, adouci et fait toutes ces choses que les rockers du cœur grisonnant n’étaient pas censés faire – y compris passer du temps avec les Aigles et d’autres membres de la foule de Los Angeles. Mais les apparences peuvent tromper, parce que ces singles impeccablement conçus – «Fire Lake», «You’ll Accomp’ny Me» et la chanson titre – se trouvent tous aux côtés des airs rock les plus effrayants des années de pointe commerciale de Seger.

Une personnalité musicale partagée

À ce stade de sa carrière, une personnalité musicale partagée était la carte de visite de Seger. C’est le mérite des dix années qu’il a passées à faire de bons albums pour ses fans locaux. Au moment où il est arrivé à 1976 Mouvements de nuit – sa percée commerciale et son neuvième album studio – son côté réfléchissant était au moins aussi fort que ses racines rock’n’roll; des morceaux réfléchis comme «Main Street» étaient assis à côté de brûleurs de grange comme «Rock And Roll Never Forgets», et la radio FM les aimait tous les deux. Cela a également commencé sa tradition d’enregistrer une partie d’un album avec des joueurs de session (principalement le funky Hauts-fonds musculaires équipe de studio) et les autres avec son propre Silver Bullet Band, adoucissant les deux avec des chanteurs de sauvegarde invités.

Le succès commercial de Against The Wind a dépassé celui de tous les précédents disques de Seger et il reste l’album le plus vendu de la carrière du chanteur, malgré sa tracklist légèrement schizophrène. En effet, le premier single «Fire Lake» a été un choc mineur quand il a frappé les ondes en février 1980. Avec son groove country et une production inhabituellement douce, il sonnait exactement comme un record des Eagles (et il y avait, en effet, trois Eagles chantant sur il). Mais, bien sûr, c’était en 1980: Eagles était l’un des plus grands groupes du monde et sonner comme eux n’allait faire de mal à personne. Ils rendaient également service, puisque Seger avait co-écrit et chanté la sauvegarde du récent hit des Eagles “Heartache Tonight”.

Un trio de ballades

Le titre de Against The Wind, cependant, ne pouvait être que Seger. Lyriquement et musicalement, c’est une suite évidente de ‘Night Moves’, contenant l’une de ses répliques les plus citables (“J’aimerais ne pas savoir maintenant ce que je ne savais pas alors”) et déplorer la jeunesse perdue qu’un non- un auteur-compositeur trop ancien se sentait à 35 ans.

Compléter le trio de succès de ballade est l’intemporel ‘You’ll Accomp’ny Me’. Arrangé comme une ballade country-soul, c’est une de ces chansons de modèle qui décrit où le Son de Nashville allait dans les prochaines décennies. Mais vous pouvez aussi imaginer que la chanson fonctionne aussi bien avec un traitement plus enraciné. Pour preuve, cherchez la magnifique version de style Cajun (en français, avec violon et accordéon) que Kate et Anna McGarrigle ont enregistré quelques années plus tard.

L’adolescent intérieur de Seger

L’antidote à ces trois grands succès réfléchis était les trois autres succès de la radio FM de l’album, sur lesquels l’adolescent intérieur de Seger est sorti pour jouer. Ce n’était pas un mode familier pour lui, car même les rockeurs de ses deux derniers albums avaient des gravitas, comme «Hollywood Nights» et «Fire Down Below». Mais l’ouverture de Against The Wind, ‘Horizontal Bop’, est un pur plaisir illégal, avec l’équipe de Silver Bullet qui fait son meilleur mélange de groupes de bars le samedi soir. Et ce n’est même pas la chose la plus tapageuse de l’album. ‘Her Strut’ arbore un groove encore plus torride et un jeu de mots lyrique que les lycéens du monde entier ont pris à cœur.

“Betty Lou’s Gettin’ Out Tonight “, dont les paroles sont une tranche de la vie adolescente de la fin des années 50 au début des années 60, complète la trilogie libidine. Betty Lou a été mise à la terre pour mauvaise conduite, maintenant elle est libre et prête à se conduire encore plus mal. La chanson est peut-être plus sophistiquée, mais elle permet à ce groupe de pros (ici, l’ancien claviériste de Manassas Paul Harris) de sortir avec un abandon inhabituel.

Sur un album avec six succès, seules quelques pistes sont qualifiées de coupures profondes, mais ‘Long Twin Silver Line’ est le grand rocker perdu de Against The Wind, une chanson de train qui évoque le sud profond à chaque tour (c’est le seul rocker ici qui est barré) par l’équipe de Muscle Shoals au lieu des habitués de Silver Bullet de Seger). “No Man’s Land” est le dernier d’une série de chansons de Seger qui dépeignent l’arène rock comme une zone de guerre, mais ici l’ambiance est encore plus tendue qu’elle ne l’était sur “Turn The Page” et “Sunburst”.

Tourné vers l’avenir

Le dernier morceau de l’album, “Shinin” Brightly “, est, de toutes choses, une chanson optimiste. C’était la première chanson que Seger avait écrite qui osait suggérer que la vie et l’amour pourraient s’améliorer quand votre jeunesse impulsive sera terminée. Seger tire tous les arrêts pour celui-ci, des accords gratifiants qui ouvrent la chanson, à la gospel choeur et les interjections vocales rassurantes tout au long. Le majestueux solo de saxophone d’Alto Reed (encadré par l’orgue Hammond en plein essor) est l’un de ses plus grands moments, et Seger clôture la piste avec un spontané, “ça va être OK, ouais!” Il utilise également certaines des mêmes astuces vocales que “Night Moves”, mais ici, il regarde vers l’avenir au lieu de manquer le passé.

Seger continuerait à approfondir ses prochains albums. La suite en studio The Distance évoque l’inconvénient des relations que Against The Wind célèbre – et les récits deviendraient encore plus épiques. Mais avec Against The Wind, Seger a prouvé qu’il pouvait faire des pensées profondes et passer un bon moment pendant qu’il y était.

