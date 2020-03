Un classique qui garde le prestige

“Je vais jouer et vous dire ce que c’est plus tard.” Livré dans sa râpe rauque caractéristique, ce sont les mots de 30 ans Miles Davis, discutant avec son producteur Bob Weinstock, avant de cliquer sur ses doigts et de compter le tempo pour la reconfiguration hard bop de son groupe de “If I Were A Bell” de Frank Loesser, écrit à l’origine pour la comédie musicale 1950 Guys And Dolls. De manière significative, il est devenu le premier morceau de l’un des albums les plus appréciés de Miles, Relaxin ’With The Miles Davis Quintet. L’album n’est sorti qu’en mars 1958, bien qu’il ait en fait été enregistré deux ans plus tôt.

Pour obtenir l’histoire complète, il faut remonter à l’été 1955. Miles, puis a signé avec le label de jazz indépendant de Weinstock, Prestige (où il avait sorti plusieurs albums depuis 1951), s’est joint à Thelonious Monk et Gerry Mulligan dans un groupe d’étoiles rassemblé à la hâte pour jouer au Newport Jazz Festival de George Wein, puis pour sa deuxième année. S’il était une figure éminente de la scène du jazz moderne américain, Miles n’était pas encore la figure emblématique et révérée qu’il est aujourd’hui. En fait, comme il l’a écrit dans son livre, Miles: The Autobiography: «Je pense que mon nom dans les clubs était encore s__t et beaucoup de critiques pensaient probablement que j’étais un drogué. Je n’étais pas vraiment populaire à l’époque, mais cela a commencé à changer après avoir joué au Newport Jazz Festival en 1955. “

En effet. La performance sensationnelle de Miles à Newport, où il a utilisé une sourdine sur certaines ballades envoûtantes, a marqué le point de départ de sa transformation en une véritable star du jazz et un nom familier. Le producteur de Columbia, George Avakian, a assisté à la performance de Miles et a immédiatement voulu le signer. Le seul problème était que Miles avait été signé avec Prestige, avec un an restant sur son contrat. Avakian a négocié avec Weinstock pour acheter le contrat de Miles et un accord a été conclu par lequel Miles signerait avec Columbia, mais ils ne divulgueraient rien avant l’expiration de son contrat Prestige. En guise de cadeau de départ, Miles offrirait à Weinstock quatre albums de matériel.

À ce moment-là, Miles, poussé par Avakian et Weinstock, avait assemblé son premier vrai groupe. C’était un quintette comprenant un saxophoniste ténor relativement inconnu de Philly appelé John Coltrane, avec le pianiste Red Garland, le bassiste Paul Chambers et Philly Joe Jones à la batterie. Ils ont eu une résidence dans le Café Bohemia nouvellement ouvert à New York, où ils ont pu affiner leur matériel, puis, pendant deux longues sessions de studio pour Prestige au studio très réputé de l’ingénieur du son Rudy Van Gelder dans le New Jersey – en mai et octobre de 1956 – ils ont établi les pistes qui sont devenues les quatre albums de Prestige Workin ‘, Steamin’, Relaxin ‘et Cookin’ With The Miles Davis Quintet.

Le troisième album à sortir des sessions, Relaxin ’With The Miles Davis Quintet – composé de morceaux des sessions d’enregistrement de mai et d’octobre – est sans doute le meilleur. Cela a commencé très discret, avec les délicats carillons de piano de Red Garland annonçant l’intro d’un ‘If I Were A Bell’ légèrement oscillant. Miles utilise une sourdine et son ton est léger et aéré, mais en dessous, le groove – entraîné par la basse dynamique de Paul Chambers et les tambours propulsifs de Philly Joe Jones – cuisine bien. L’entrée du saxo de Coltrane apporte plus de chaleur et d’intensité à la pièce, son solo le désignant comme un nouveau talent passionnant.

Après un faux départ, la ballade «You’re My Everything» commence avec les accords de blocs de bon goût de Red Garland, jetant les bases d’une corne lyrique de Miles, qui utilise à nouveau un muet qui imprègne son son d’une note poignante.

Pour un ancien boxeur professionnel qui est entré dans le ring avec un jeune Sugar Ray Robinson, le pianiste texan Red Garland a eu une touche extrêmement délicate sur le clavier, comme le révèle l’intro tintante d’une version swing de “ Je pourrais écrire un livre ” de Rodgers & Hart. . En contraste aigu, le solo de saxophone charnu de Coltrane est robuste et viril, et sa contribution illumine également une version de uptempo de Sonny Rollins, Oleo chargé de riff, un numéro populaire auprès des hard boppers, qui trouve Miles et Trane jouant à l’unisson sur l’intro, avant de s’interrompre pour improviser.

Après la grande énergie d’Oleo, l’album prend une tournure plus cool avec une version légèrement oscillante de Jimmy Van Heusen et de Johnny Burke. Sinatra numéro «Ça pourrait vous arriver», où Miles utilise à nouveau une sourdine. Son solo est à la fois sobre et éloquent, tandis que celui de Coltrane, qui suit, commence tranquillement de manière modérée, puis se transforme en une avalanche de notes. Le contraste entre les styles très différents des deux hommes est extrêmement dramatique ici et souligne le vieil adage que les opposés attirent.

L’album de plus près, une refonte du numéro de bebop classique de Dizzy Gillespie «Woody’n You», reprend le rythme. Miles, comme d’habitude, commence par les solos, suivi de Trane, qui passe ensuite brièvement le relais à Miles, avant un court solo de batterie de Jones qui mène à une coda de style latin qui conclut la pièce.

Il fournit une fin mémorable à ce qui est un album superlatif. En écoutant Relaxin ’aujourd’hui, plus de six décennies après sa sortie originale, il n’est pas difficile de voir pourquoi le groupe de Miles à cette époque a été surnommé son premier grand quintette. Collectivement et individuellement, ils étaient en feu – et aussi en harmonie avec leur chef. Mais au moment où Relaxin ’sortit dans les magasins en mars 1958, Miles était un artiste de Columbia.

Pas un nostalgie, Miles a rarement jeté un regard en arrière sur sa carrière, mais il a évidemment regardé ces derniers enregistrements Prestige avec tendresse. «C’était de la grande musique que nous avons faite lors de ces deux sessions et j’en suis vraiment fier aujourd’hui», écrivait-il en 1989, trois ans avant sa mort.

