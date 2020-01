Un début tranquille, puis un triomphe imposant pour le Nirvana

Quand un groupe d’Aberdeen, Washington a appelé Nirvana, qui n’avait jusqu’à présent pas réussi à figurer en Amérique avec leur premier album Sub Pop Bleach, a sorti son album Nevermind le 24 septembre 1991, peu auraient pu deviner ce qui allait se passer. Un début au Royaume-Uni au n ° 36 au début du mois d’octobre n’a guère rendu cela évident, ni une entrée prudente au Billboard 200 au n ° 144 le 12 de ce mois. Mais le 11 janvier 1992, les débuts du groupe Geffen Records ont remplacé Dangerous de Michael Jackson en haut de ce palmarès américain, et Nirvana a officiellement gouverné l’Amérique.

Écoutez Nevermind sur Apple Music ou Spotify:

Nevermind a fait des progrès rapides après cette modeste arrivée aux États-Unis, avec sa première apparition dans le top 20 au début de novembre 1991, et le statut d’or et de platine confirmé simultanément plus tard dans le mois. Le catalyseur qui l’a aidé à conquérir l’enquête sur l’album a été le single de signature du groupe, Smells Like Teen Spirit, qui a commencé sa propre ascension rapide en décembre et a atteint un sommet au n ° 6, devenant platine pour un million de ventes aux États-Unis.

Mais même cette réalisation pâlit par rapport à l’album parent, Nevermind étant à la fois un point de repère critique et un mastodonte commercial. Il s’est classé n ° 17 dans la liste des 500 meilleurs albums de Rolling Stone et a accumulé une durée de vie de cinq ans, avec une période de 252 semaines sur le sondage. Tout à coup, tout le monde voulait également en savoir plus sur ce premier album ignoré, et Bleach a fait ses débuts dans les charts en janvier 1992, deux ans et demi après sa sortie.

Nevermind a connu sa meilleure période de vente pendant la semaine de Noël 1991, lorsqu’elle a vendu 374 000 exemplaires spectaculaires en seulement sept jours. “Smells Like Teen Spirit” est même devenu l’un des 15 meilleurs artistes du Billboard Dance Club Songs en janvier 1992.

L’album a ajouté de nouveaux honneurs à son statut multi-platine avec une régularité remarquable. Il est devenu double platine dans la même semaine où il a atteint le numéro 1, et triple un mois plus tard. En juin 1992, il était quadruple et en novembre quintuple.

D’autres certifications ont suivi au cours des années suivantes: six fois platine en octobre 1994, sept fois en février 1995, puis un saut direct à neuf fois en octobre 1996. Sa certification la plus récente remonte à mars 1999, lorsque Nevermind a rejoint le club exclusif d’albums avec le statut de diamant, pour dix millions d’expéditions américaines.

Nevermind (Deluxe Edition) peut être acheté ici.

Suivez la playlist Nirvana Best Of officielle.