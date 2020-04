Un disque de plainte intense de Fiona Apple

La relation avec Fiouna apple Elle est compliquée par la longue absence à laquelle nous sommes habitués. Son génie musical peut être comparé à sa personnalité stimulante envers l’industrie de la musique, les canons sociaux et pratiquement ce qui croise son chemin.

Depuis 1996, l’année de ses débuts, Fiona Apple a été un tourbillon qui nous a laissé d’énormes œuvres musicales et la peur constante qu’il ne jette plus jamais quelque chose. Aujourd’hui est l’un de ces quelques jours où un nouveau LP voit le jour, heureusement. Ouverture avec une moquerie sur une attente de plusieurs années, et une démonstration qu’il continue de chanter et de jouer de façon incroyable, nous avons entendu dès le début les raisons pour lesquelles il lui a fallu sortir cet album, car le son de sa voix comme celui du piano sont très travaillés.

L’état d’ermite dans lequel Apple vit, ainsi que son instruction musicale depuis son enfance, nous ont laissé des bijoux comme Fille maussade y “Love Ridden”, dans lequel il transmet des coups émotionnels avec juste le piano et la voix. Obsédée par la perfection de sa musique, elle semble envoyée pour préparer le terrain pour son cinquième album, un confinement indéfini.

En écoutant ces treize nouvelles chansons, on comprend très bien le report de Fiona Apple, car il est un travail extrêmement soigneux, dans son temps change, les textures qu’il utilise, les lettres et même les pianos dissonants. La production, réalisée par elle-même, a encadré deux rôles pour la même personne, dans un enregistrement qu’elle a isolé avec son groupe chez elle à Venice Beach, et dans lequel elle a utilisé des objets de chez elle pour des percussions.

La critique sociale est directe, jetant, par exemple, les VIP et les PYT (Pretty Young Things) dans la chanson éponyme, où elle demande encore et encore à être libérée de ce que les gens attendent d’elle et à continuer sans se soucier

ce qu’ils veulent que ce soit. Les chansons avec un son doux mais un message écrasant sont toujours là, comme dans cette chanson, Mesdames y “Sous la table», Ce qui semble être une ballade romantique, mais c’est une plainte en répétant que, qui l’aime, Fiona Apple ne se taira pas.

Dans RelaisApple gronde contre le mal partagé par le peuple, et il a l’une de nos lignes préférées, quand il critique ceux qui présentent leur vie comme une brochure de propagande. C’est une chanson dans laquelle il n’a pas de repos:

Des percussions puissantes ajoutent au son de Fiona Apple, et elles jouent un rôle très important en donnant de la force à leurs nouvelles chansons, comme dans “Rack of His“Ou Journal. Dans “Pour elle”, avec ces sons, dénonce la culture d’abus sexuel, le viol et l’inaction de la société contre les prédateurs, dans une chanson qui brise encore et encore sa forme, un voyage de surprises:

Cara DeLevigne soutient le refrain de la chanson éponyme de l’album, et la sœur de Fionna, Maude Maggart, soutient “Newspaper” (chanson avec les meilleures secondes voix de l’album). La New Yorkaise reste fidèle à sa conception de la musique, sans que les collaborations la submergent.

C’est un album à donner plusieurs tours, car les paroles qu’il a faites apportent références externes, histoires personnelles complexes (chargées de sa relation avec Paul Thomas Anderson) et divers thèmes persistants dans sa discographie, comme la difficulté à raconter, la frustration à attendre plus de certaines personnes et leur désaccord avec la société vide et prétentieuse dans laquelle ils dénoncent que nous vivons. Au moins, cela nous donne autre chose à faire en quarantaine.

Nous serions ravis d’avoir vu les moments d’enregistrement chez lui, car il a utilisé ce qu’il avait sous la main pour l’utiliser comme percussions, et il s’appuie fortement sur ces éléments. Comme dans Ballon lourd, qui nous donne également Fiona Apple dans sa meilleure version, avec une voix rauque et intense, qui est le protagoniste avec peu d’instruments mais une musicalité brutale.

Cette livraison a un goût différent, après si longtemps sans nouveau matériau et au milieu d’un isolement indéfini. Un peu plus de cinquante minutes d’intensité est ce qui s’ajoute à votre catalogue, car à la fin de l’album, vous êtes déconcerté par ce que vous venez d’entendre.

Avec une tournée annulée en 2012, en raison de la santé de son chien, le désir de voir Fiona Apple en direct était intact, nous espérons donc que cette fermeture obligatoire changera quelque chose dans votre tête et dès que cela se terminera, annoncez une tournée.