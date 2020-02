Un duo britannique de scalpeurs de billets gagne 9 millions de dollars et purge plus de 6 ans de prison

Dans une décision historique, un duo de scalpeurs de billets basé au Royaume-Uni a été condamné à plus de six ans derrière les barreaux.

Dans une décision susceptible de faire réfléchir à deux fois les redistributeurs potentiels de billets, deux scalpers britanniques ont été condamnés à plus de six ans de prison.

Digital Musci News a précédemment rapporté que les hommes – Peter Hunter et David Thomas Smith – avaient utilisé plusieurs identités et robots pour acheter des billets souhaitables pour des concerts organisés par Taylor Swift, Ed Sheeran et Coldplay, parmi de nombreux autres artistes.

Les procureurs ont indiqué qu’au total, Hunter et Smith ont acheté pour environ 5,2 millions de dollars de billets et les ont vendus à des fans avides pour environ 14,1 millions de dollars, tous sous la bannière BZZ Limited (bien qu’un certain nombre de sites Web aient été exploités par la société). En perquisitionnant les maisons de Smith et Hunter, les enquêteurs ont trouvé plus de 110 cartes de crédit / débit sous près de 40 noms différents.

Malgré avoir reçu plusieurs avertissements pour enrayer les pratiques illicites (y compris la fourniture de billets invalides aux clients, en plus de la charge principale d’amincir le marché des billets et de gonfler les prix), Hunter et Smith ont maintenu leur fonctionnement pendant sept ans, entre 2010 et 2017, jusqu’à ce que les autorités interviennent.

En tant qu’architecte principal du projet, Peter Hunter a été condamné à quatre ans de prison, tandis que son associé, David Thomas Smith, a été condamné à une peine de deux ans et demi.

Le juge Khokhar a déclaré qu’il ne prenait «aucun plaisir» à prononcer les peines, mais qu’il se sentait obligé de le faire au nom de l’intérêt public. À titre de référence, les voies de fait simples sont passibles d’une peine maximale de six mois de prison en vertu de la loi britannique.

La peine de prison apparemment sévère est le dernier exemple de l’effort continu des organismes de réglementation britanniques, américains et canadiens pour mieux contrôler l’équité des ventes de billets.

L’Autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni procède à une analyse approfondie de l’impact que l’acquisition de StubHub de Viagogo aura sur les clients. Et la semaine dernière, le Bureau de la concurrence du Canada a infligé une amende de 1 million de dollars à StubHub pour des pratiques réputées entraver la concurrence.

Aux États-Unis, les représentants Pascrell Jr. et Pallone Jr. rédigent et révisent la loi BOSS qui, si elle était adoptée, administrerait une multitude de réglementations et d’exigences à tous les distributeurs de billets principaux.

Cependant, même Pearl Jam, dont les membres sont des critiques bien connus de l’industrie de la billetterie et du scalping des billets, a contesté certaines parties de la loi BOSS, et il n’est pas clair si le projet de loi possède les voix pour passer par le Congrès.