Un énorme festival de K-Pop à Los Angeles annulé suite aux craintes du coronavirus

L’épidémie de coronavirus a contraint le Korea Times Music Festival (KTMF) de Los Angeles à reporter son événement annuel.

La 18e édition du Korea Times Music Festival devait avoir lieu le 25 avril, mais en raison des «restrictions de voyage actuelles en Asie», le festival a été reporté indéfiniment, selon les organisateurs. Les détenteurs de billets peuvent demander un remboursement ou conserver leur laissez-passer pour être admis lorsque KTMF aura finalement lieu.

57 Américains, dont huit habitants de Californie, ont été diagnostiqués avec le coronavirus (officiellement appelé COVID-19); chacune de ces personnes avait voyagé à l’étranger et est traitée de manière isolée, conformément aux directives du Center for Disease Control (CDC). Tard hier soir, le maire de San Francisco, London Breed, a déclaré l’état d’urgence afin de mieux répondre à l’épidémie.

Les premiers cas de coronavirus sont apparus à Wuhan en Chine à la fin de l’année dernière. Les experts estiment que le gouvernement chinois n’a pas noté le danger de la maladie et le risque élevé d’infection dans un effort pour garder les citoyens calmes, avant de mettre Wuhan en quarantaine lorsqu’une série de nouveaux cas de COVID-19 ont été révélés. De nombreux établissements médicaux chinois ont du mal à fournir un traitement adéquat.

Comme le nom du KTMF le suggère, la plupart de ses artistes et invités spéciaux sont originaires de Corée du Sud; L’année dernière, le groupe de garçons Super Junior, le magnat de l’internet et milliardaire Kim Beom-soo, et l’humoriste Kim Young-chul ont pris la scène, entre autres. Le projet de loi est fortement axé sur la K-pop, bien que l’événement soit une célébration plus large de la musique coréenne et de la culture du divertissement.

À ce jour, 1 261 résidents sud-coréens ont reçu un diagnostic de coronavirus et des infections à deux chiffres ont été signalées pour chacun des sept derniers jours.

De plus, il a été révélé ce matin qu’un soldat américain stationné en Corée du Sud était atteint de la maladie. 16 pays au total, dont le Japon, le Vietnam et Singapour, ont institué des restrictions de voyage avec la Corée du Sud.

Le KTMF n’est pas le seul à prendre des précautions pour éviter le coronavirus. Plus tôt ce mois-ci, le rappeur britannique Stormzy a annulé ses dates de tournée en Asie et Sony et Amazon se sont retirés du Mobile World Congress de Barcelone. L’événement lui-même a finalement été annulé.

Comme le SRAS de 2002, également originaire de Chine, COVID-19 s’avère difficile à traiter pour les experts. Cependant, malgré sa propagation à des pays du monde entier, le SRAS a finalement été maîtrisé, en partie parce que les taux d’infection ont chuté considérablement lorsque le temps hivernal a éclaté.