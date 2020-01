Un garçon surprend tout le monde jouant de la batterie à un spectacle Slipknot

On pense toujours que le métal est un genre musical extrêmement rugueux, et nous ne pouvons pas le nier parce que ces riffs lourds nous disent le contraire, mais la réalité est que dans les concerts de tous ces groupes (en plus de ceux coincés qui attendent un son pour armer le slam) nous pouvons voir la prochaine génération de rockeritos, et Cet enfant nous montre qu’il y a encore des enfants qui veulent jouer des instruments.

Il s’avère que lors de l’une des émissions que Corey Taylor et sa compagnie ont données au Royaume-Uni – pour être exact à la Newcastle Arena – il y avait quelque chose qui a attiré l’attention. Ce n’étaient pas des présentations pleines de pyrotechnie et d’autres que celles de l’Iowa sont habituées, mais pour le spectacle qu’un garçon a monté pendant le concert du groupe.

Dans une vidéo enregistrée par l’un des participants, nous pouvons voir un petit garçon de seulement 5 ans dans les bras d’un adulte lors de la présentation. La surprise de tout cela était que le garçon –Comme si c’était Joey Jordison lui-même–, commence à jouer dans le tambour à air “Psychosocial”, l’un des rôles les plus percés et les plus difficiles de Slipknot. Voici ce qu’ils ont mis dans la vidéo: “Cet enfant n’a pas raté un seul coup de batterie toute la nuit.”

On a appris plus tard que le nom du mini batteur est Caleb, et pas seulement cela, grâce à une biographie sur son compte Twitter (que son père a probablement créé) dit que “C’est un batteur de 5 ans passionné de musique et il joue depuis qu’il a 2 ans”. En plus d’être un grand fan de Slipknot, Les autres groupes préférés de cet enfant sont les Foo Fighters et Evanescence.

Après que cette histoire soit devenue virale, le batteur actuel du groupe, Jay Weinberg, a partagé la vidéo du petit Caleb disant qu’il était son homme. Et pas seulement ça, Je le cherchais aussi pour lui donner un nouveau kit de batterie avec lequel il pourra continuer à pratiquer et qui sait, il se peut qu’à l’avenir il devienne le nouveau batteur de Slipknot. Tout peut arriver.