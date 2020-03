Un guide des concertos pour violon radical de Vivaldi

Antonio VivaldiL’influence (4 mars 1678 – 28 juillet 1741) sur le développement de la musique baroque était immense. Il a introduit une gamme de nouveaux styles et techniques pour jouer des cordes et consolidé l’un de ses genres les plus importants, le concerto. L’œuvre la plus connue de Vivaldi, The Four Seasons, un ensemble de quatre concertos pour violon composés en 1723, est la musique baroque la plus populaire et reconnue au monde. Les quatre concertos pour violon ont innové avec leur représentation programmatique des saisons changeantes et leurs innovations techniques. Notre guide des Quatre Saisons de Vivaldi analyse le secret du succès fulgurant des concertos et explique pourquoi cette musique désormais familière était si radicale pour l’époque.

Écoutez notre enregistrement recommandé des Quatre saisons de Vivaldi interprété par Janine Jansen dès maintenant.

Stravinsky’S Sacre du Printemps, BeethovenCinquième… et oui, Les Quatre Saisons de Vivaldi. Comme ces autres événements culturels sismiques, les concertos les plus populaires de Vivaldi ont également changé le cours de l’histoire musicale. Ils n’ont peut-être pas provoqué d’émeute mais, lorsque les Quatre saisons de Vivaldi ont été entendus pour la première fois au début des années 1720, leur public n’avait jamais rien entendu de tel auparavant. Et ce n’était pas seulement les gens qui se produisaient dans le nord de l’Italie qui ont fait l’expérience stylistique de Vivaldi. Les Four Seasons faisaient aussi mousser les théoriciens. Dans ces œuvres apparemment polies et jolies, le compositeur a ouvert une boîte philosophique de vers qui a continué à déborder de controverses pendant des siècles.

Le nœud du problème était la «description» musicale. Si vous vous êtes déjà demandé comment un compositeur peut décrire des interactions humaines ou des états d’esprit spécifiques dans une œuvre orchestrale sans avoir recours à des mots, alors vous pensez au même dilemme qui occupait le cerveau important d’Antonio Vivaldi au début des années 1720.

Vivaldi travaillait à Mantoue et avait déjà écrit des dizaines de concertos pour violon, motivé par le fait qu’il était probablement le meilleur violoniste de la planète. Mais il avait hâte d’explorer quelque chose de plus: la représentation de paysages et de scènes particulières (dans ce cas, le cycle terrestre des saisons) dans la musique qui véhiculerait également des spécificités du comportement humain. La forme de concerto – un soliste jouant en face d’un ensemble plus grand – serait conservée tout au long.

Musique programmée

Vivaldi s’était lancé un défi de taille, mais il avait également trouvé l’idée que beaucoup de théoriciens de la musique n’aimaient pas. La soi-disant «musique de programme» existait auparavant, mais elle était considérée par certains comme inférieure et régressive. Vivaldi était déterminé à prouver que la musique descriptive pouvait être suffisamment sophistiquée, complexe et virtuose pour être prise au sérieux – et qu’elle pouvait faire avancer la cause du concerto en même temps. Avec son don inégalé pour la couleur et la mélodie d’orchestre, si quelqu’un pouvait le faire, Vivaldi le pourrait.

A-t-il donc réussi? Oui et non. Avec son élévation de la musique descriptive, Vivaldi a déclenché un débat qui a duré des siècles et a vu l’art de raconter des histoires à travers des sons sans mots critiqués par ceux qui pensaient que la musique devrait transcender la description terrestre. La musique de programme n’a pas été exactement accueillie dans le sanctuaire sacré de la composition à bras ouverts, malgré les meilleurs efforts de Haydn, Beethoven et Richard Strauss. Là où Vivaldi a indéniablement réussi, c’est dans son exploration réussie des techniques de composition – celles qui ont fait The Four Seasons.

La pensée structurelle derrière Les Quatre saisons de Vivaldi était que chaque mouvement – douze en tout (trois par saison) – établirait une certaine humeur, contre laquelle les événements narratifs pourraient alors se jouer. En ce qui concerne le détail de ces événements – chiens qui aboient, danseurs ivres, insectes bourdonnants – Vivaldi a livré élégance et originalité là où d’autres compositeurs avaient à peine dépassé les clichés bruyants des animaux. Écoutez simplement, dans le dernier mouvement de ‘Winter’, le portrait de Vivaldi d’un homme qui dérape sur la glace en utilisant des octaves descendantes sur les seconds violons et altos. Dans le même concerto, le soliste et les cordes basses évoquent ce qu’un expert de Vivaldi a appelé la «chaleur au coin du feu» tandis que les violons dépeignent une pluie glacée tombant dehors.

À cela s’ajoutent les instructions verbales de Vivaldi aux joueurs. Dans ‘Spring’, il demande au violon solo de jouer comme “il capraro che dorme” (le chevrier endormi) et à l’alto comme “il cane che grida” (le chien qui aboie). Pas étonnant que les musiciens parlent de l’imagination intense et du caractère nécessaires pour faire sortir ces concertos. Ces musiciens n’ont jamais perdu leur appétit pour une randonnée rapide à travers le cycle météorologique de la terre gracieuseté de The Four Seasons de Vivaldi.

Enregistrements des Quatre Saisons

Les interprétations de la musique baroque se sont transformées au-delà de la reconnaissance depuis le premier enregistrement des Quatre saisons de Vivaldi en 1942. Le premier enregistrement encore disponible a été réalisé par le violoniste Louis Kaufman et les cordes de l’Orchestre philharmonique de New York en 1947 – cela semble solide mais assez peu subtil aussi. .

En 1984, la jeune virtuose Anne-Sophie Mutter a fait son premier enregistrement de l’œuvre, dirigée par Herbert von Karajan – qui a insisté pour que les cordes sonnent riches et soutenues dans la musique baroque comme dans Brahms. Il n’y a aucun doute sur leur sincérité, mais il semble que l’agilité ludique de la musique manque dans ces grandes performances. À peu près au même moment, les attitudes à l’égard de l’interprétation de la musique baroque avaient commencé à changer.

Avec l’émergence du mouvement de performance historiquement informé, nous avons commencé à voir moins de joueurs devant les microphones et les instruments tendus avec des boyaux d’animaux au lieu de métal; deux choses qui sont historiquement en phase avec Vivaldi. Plus important que ce que nous voyons maintenant est ce que nous entendons maintenant: une légèreté, une clarté et une énergie formidable insufflées dans la musique qui donnent un sens à la réputation de Vivaldi en tant que marque de feu énergique.

Enregistrement recommandé

The Four Seasons de Vivaldi interprété par Janine Jansen

«Avec près de 100 versions différentes actuellement disponibles, vous auriez pensé que les maisons de disques, les solistes et le public en auraient assez des Quatre Saisons. Cette version, cependant, est différente avec l’orchestre réduit à des instruments simples et la partie solo incroyablement bien jouée par ce merveilleux jeune violoniste néerlandais. Le résultat est une performance piquante, vive et colorée d’une grande individualité et distinction. » – FM classique

