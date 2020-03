Un guide des événements musicaux diffusés en direct pendant la crise des coronavirus

Alors qu’une liste croissante de concerts et de festivals sont annulés ou reportés en raison de la pandémie de coronavirus, les musiciens sont toujours désireux de se connecter avec leurs fans. La semaine dernière, des artistes comme Luke Combs, John Legend et Yungblud ont diffusé des émissions en direct pour leurs fans du monde entier, tandis que de nouveaux flux en direct sont annoncés quotidiennement.

Pour vous aider à vous tenir au courant de la liste croissante des événements virtuels, nous compilons une liste continue de flux en direct incontournables, de festivals virtuels et de concerts intimes qui garderont votre moral dans l’isolement. Restez à l’écoute pour les mises à jour quotidiennes.

20 mars:

SiriusXM lancera un Virtual Ultra Music Festival, mettant en vedette des DJ sets exclusifs d’artistes qui devaient initialement se produire lors de l’un des plus grands événements d’EDM, notamment Afrojack, Gryffin, Armin van Buuren, Major Lazer et bien d’autres. La chaîne à diffusion limitée sera disponible du vendredi 20 mars à 17 h 00 HAE au lundi 23 mars sur la chaîne 52 de SiriusXM.

Béla Fleck et Abigail Washburn effectueront un «Banjo House Lockdown» en direct de leur domicile à Nashville à 19 h 00 HNE. Ils ont offert aux fans un avant-goût le jour de la Saint-Patrick, en jouant la mélodie irlandaise traditionnelle «Molly Malone» (avec des voix de secours de leurs enfants Juno et Theo). Regardez la vidéo sur Youtube.

19 mars:

Amy Ray et Emily Saliers des Indigo Girls – qui ont annulé les dates de la tournée autour de leur prochain album, Look Long – diffuseront un concert et une session de questions-réponses jeudi à 18 h 00 HAE via leur la page Facebook. Dans un communiqué, Ray et Saliers ont déclaré: «Les gens se sentent effrayés, isolés, incertains et non amarrés… Nous pouvons toujours jouer de la musique, et nous avons vraiment hâte de vous connecter sur Facebook et de jouer un ensemble de chansons locales discrètes et de parler aux gens directement par Q & A. ” Look Long, qui devait initialement sortir le 24 avril, sortira maintenant le 22 mai sur Rounder Records. Deux singles du LP, “S__t Kickin” “et” Change My Heart “, sont disponibles dès maintenant.

18 mars:

Brian Wilson a lancé la nouvelle série IGTV de Rolling Stone Dans ma chambre, qui sera diffusé à 15 h 00 HNE tous les lundis, mercredis et vendredis. Chaque épisode mettra en vedette un artiste différent effectuant un ensemble depuis chez lui. La série couvrira tous les genres et toutes les époques – des favoris hérités aux artistes à venir. Dans l’annonce de leur série aujourd’hui, Rolling Stone a déclaré: «Nous vivons tous cette pandémie de différentes manières – et nous sommes tous dans le même bateau. Les artistes ont besoin de notre soutien et peuvent également nous aider à traverser des périodes difficiles. Nous sommes impatients de donner aux fans un aperçu des nombreuses façons dont la musique peut aider et guérir. “

Michael Stipe de R.E.M. a partagé une vidéo PSA aux fans, ainsi que quelques lignes de “C’est la fin du monde tel que nous le connaissons (et je me sens bien)” sur son site Web. «Je me sens bien. Je me sens bien », a-t-il dit. “La partie importante de cette parole, ce titre de la chanson, est” Comme nous le savons. “Nous sommes sur le point de traverser – nous traversons quelque chose qu’aucun de nous n’a jamais rencontré auparavant et qui est, bien sûr, le coronavirus . Et c’est réel et c’est sérieux et c’est ici. ” Le vendredi, Il a été rapporté que le hit du groupe en 1987 était officiellement de retour dans les charts.

17 mars:

Mardi, Rufus Wainwright a partagé le premier d’une série de quotidiens Performances Instagram de sa maison, qu’il appelle “Musical Everydays”. Dans son article vidéo, l’auteur-compositeur-interprète a joué «Grey Gardens» sur son album de 2001, Poses, et a sous-titré: «En ces temps difficiles, je veux partager de la musique avec vous tous dans la chaleur et le confort de notre maison à Los Angeles. . J’espère que vous êtes aussi chez vous avec vos proches. Nous devons rester positifs et je pense que la musique et l’art sont une grande partie de ce qui nous fait traverser des moments comme ceux-ci. Il est encore plus essentiel de se rappeler ce que signifie vraiment être humain: compatissant, attentionné, créatif. Désormais, jusqu’à la fin de cet isolement, j’enregistrerai une chanson par jour. »

La star de country Luke Combs a joué sur son Instagram et Facebook, et s’est engagé à faire un flux hebdomadaire en direct pendant cette période d’isolement. Les performances peuvent être revues sur les deux plateformes. Combs, qui devait initialement faire une tournée pour soutenir son album n ° 1, What You See Is What You Get, a fait ses débuts avec une nouvelle chanson, “ What Do You Do When It Rains? ”, Et a couvert le succès de Tracy Chapman en 1988, “ Fast Voiture’.

Keith Urban a exécuté un set de 30 minutes depuis son sous-sol (la femme Nicole Kidman l’a également rejoint). La vidéo, toujours accessible via Urban’s Instagram, a également présenté le soutien de Jeff Linsenmaier. L’artiste «God Whispered Your Name» devait accueillir le Prix ​​ACM le 5 avril (qui aura désormais lieu en septembre).

John Legend fait partie des artistes qui ont fait équipe avec Citoyen global pour lancer la série de concerts «Together At Home». Rejoint par sa femme Chrissy Teigen (et plus tard leur fille Luna) à son piano à domicile, Legend a effectué un set de 30 minutes sur Instagram Live. L’émission peut maintenant être regardée via IGTV sur Legend’s Compte. Suivez #TogetherAtHome pour les prochaines annonces de concerts.

16 mars:

Yungblud a effectué une séance à 7h00 “S_ _t’s Weird Keep Calm And Carre On” concert avec son groupe complet et répondu aux questions des fans du monde entier, après l’annulation de sa tournée. Regardez l’ensemble complet sur son Page YouTube.

15 mars:

Les superstars latines Juanes et Alejandro Sanz, qui devaient chacune se produire séparément en Colombie, se sont associées pour une jam session au studio Art House Miami. L’ensemble de la performance peut être consulté sur Youtube.

Restez à l’écoute pour les mises à jour quotidiennes.