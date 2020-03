Un guide des meilleures listes de lecture d’auto-isolement

La communauté musicale s’est réunie de manière majeure au cours de cette période critique, offrant une intimité concerts diffusés en direct et des messages d’encouragement bien nécessaires à leurs fans du monde entier. Une variété d’artistes et de labels partagent également des listes de lecture organisées – comprenant tout, des sons apaisants aux raretés vintage, et nous compilons une liste continue de nos favoris au fur et à mesure que nous les entendons. Restez à l’écoute pour les mises à jour quotidiennes.

Si vous cherchez à remonter le moral…

Ce “ça va?” La liste de lecture de Digster Canada, disponible sur Spotify ou Apple Music, propose des sélections pétillantes de Taylor Swift, The Weeknd, Ariana Grande et Billie Eilish. Cliquez ici pour Ecoutez.

James Taylor a partagé une collection de favoris édifiants de son propre catalogue sur Spotify, y compris des classiques comme «Carolina In My Mind», «Sweet Baby James» et «Steamroller».

Que vous soyez en quarantaine autonome, en lock-out ou que vous travailliez simplement à domicile, ces chansons sont garanties pour vous remonter le moral. #SongsOfComfort #TogetherAtHome @Spotify https://t.co/L78fsL4IRh

– James Taylor (@JamesTaylor_com) 19 mars 2020

L’actrice Rita Wilson – qui, avec son mari, Tom Hanks, a contracté le coronavirus – a mis en place cette liste de lecture de quarantaine provenant de la foule sur Spotify. La collection comprend du rock et de la pop classiques, ainsi que des enregistrements de Wilson elle-même.

Si vous voulez vous détendre…

Kevin Drew du collectif de musique canadien Broken Social Scene a assemblé cet assortiment méditatif de musique instrumentale de Tom Waits, Mary Lattimore et Susumu Yokota. Écoutez Spotify.

Light In The Attic Records a sorti cette playlist Calm In The Attic sur Spotify, qui propose une sélection relaxante de musique ambiante d’artistes comme Brian Eno, Yoshio Ojima, Toshi Tsuchitori, Pat Metheny et Tangerine Dream.

Si vous souhaitez retrouver vos racines…

Découvrez cette ode à Steve Earle sur laquelle Tom Morello a mis en place Spotify pendant son temps d’arrêt dans l’isolement.

À la demande générale, je publierai des listes de lecture avec lesquelles je bidouille pendant le verrouillage. Voici la première: la liste de lecture des favoris de Steve Morle de Tom Morello.

Écoutez ici: https://t.co/ev4CWXHqca

– Tom Morello (@tmorello) 19 mars 2020

Matt Berninger de The National a mis en place une liste de lecture ironique «Distorsion de distanciation sociale» pour nous rappeler à tous de garder nos distances des autres. La liste de lecture comprend des morceaux de rock décontractés de The Breeders, Nick Drake, Chris Isaac et, bien sûr, Social Distortion. Écoutez Spotify.

