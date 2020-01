Un guide du magnifique ballet de Tchaïkovski

Swan Lake est l’un des ballets classiques les plus populaires, et le premier de TchaikovskyTrois ballets (les autres étant La belle au bois dormant et Casse-Noisette) qui a ouvert un âge d’or du ballet russe. Il s’agit d’un ballet dramatique en quatre actes composé entre 1875 et 1876 et produit pour la première fois à Moscou en 1877 avec une chorégraphie de Julius Reisinger. Cependant, ce que l’on voit le plus souvent aujourd’hui est une version révisée de la partition avec chorégraphie de Marius Petipa et Lev Ivanov qui a été créée au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg le 27 janvier 1895, deux ans après la mort de Tchaikovsky.

Écoutez notre enregistrement recommandé du lac des cygnes de Tchaïkovski, enregistré par l’Orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de Mstislav Rostropovich, en ce moment.

Lac des cygnes: guide du magnifique ballet de Tchaïkovski

Pour une œuvre aussi célèbre, la genèse de Swan Lake est étonnamment vague. Chaque été, Tchaïkovski avait l’habitude de visiter les trois mêmes lieux et amis. C’est à ces endroits qu’il a écrit les deuxième et troisième symphonies, et Swan Lake. La tradition familiale rapporte qu’il y avait une production maison d’un ballet appelé Le Lac des cygnes à l’été 1871 que Tchaïkovski a écrit pour ses nièces et neveux. Elle a été jouée au domaine de campagne de la sœur de Tchaïkovski, Alexandra Davydova, à Kamenka (en Ukraine). Un informateur a affirmé que le «thème du cygne» familier du ballet ultérieur a fait sa première apparition à cette époque; un autre prétend que la production a eu lieu à l’été 1867.

Il existe également une incertitude quant à savoir qui a fourni le livret pour le ballet. La culture russe s’est toujours fortement inspirée des contes de fées, mais les deux ou trois souvent cités comme sources possibles pour Swan Lake ne ressemblent guère à l’histoire qui est dansée sur scène. Une théorie veut que Reisinger a fourni le livret, une autre dit que c’était Vladimir Begichev, directeur des Théâtres impériaux de Moscou, en collaboration avec le danseur Vasily Geltser. Aucune source littéraire n’est citée dans le livret imprimé.

Tchaïkovski a étudié la musique de compositeurs de ballet «spécialisés»

Nous savons cependant que c’est Begichev qui a commandé la partition en mai 1875 pour 800 roubles. Nous savons également qu’avant de se mettre au travail, Tchaïkovski a étudié la musique de compositeurs de ballet «spécialisés» comme Cesare Pugni (1802-70) et Ludwig Minkus (1826-1917) dont les œuvres légères, rythmiques, mélodieuses mais vaporeuses étaient très recherchées. Les deux compositeurs dont il admirait le plus la musique de ballet étaient français: Adolphe Adam et Leo Delibes. La Giselle d’Adam de 1844, toujours l’une des plus célèbres du répertoire, était le ballet préféré de Tchaïkovski. Adam utilise des leitmotivs – la technique qui associe certains thèmes musicaux à des personnages et émotions particuliers, un dispositif que Tchaïkovski a adopté pour Swan Lake et The Sleeping Beauty. Quant à Delibes, Tchaikovsky écrivit plus tard à son protégé le compositeur Sergei Taneyev qu’il «écoutait le ballet Delibes Sylvia… quel charme, quelle élégance, quelle richesse de mélodie, de rythme et d’harmonie. J’avais honte, car si j’avais connu cette musique à l’époque, je n’aurais pas écrit Swan Lake. »

Entre le 18 juillet et la mi-août 1875, Tchaïkovski termine sa troisième symphonie et écrit deux actes de Swan Lake. La partition fut finalement achevée en avril 1876. Contrairement à The Sleeping Beauty, composée plus d’une décennie plus tard, il y avait peu de communication sur les détails de la musique entre Tchaïkovski et le maître de ballet, Reisinger. Curieusement, il n’y a aucune trace de l’implication de Tchaïkovski dans le ballet pendant sa période de répétition pendant une grande partie de 1876, bien qu’il vivait à Moscou à l’époque. De plus, le score de Swan Lake permet au maître de ballet de répéter ou de supprimer des sections à volonté. Aucun matériel de répétition ou score de performance ne survit.

Rôles principaux

Les rôles principaux sont:

Odette (alias Reine des cygnes et le cygne blanc), qui a été transformée en cygne blanc par Rothbart

Le prince Siegfried, un beau prince qui tombe amoureux d’Odette

(Baron Von) Rothbart, un sorcier maléfique, qui a enchanté Odette

Odile (The Black Swan), la fille de Rothbart

Benno (von Sommerstern), l’ami du Prince

La princesse (alias reine mère), la mère du prince Siegfried

Wolfgang, son tuteur

Bien que différentes productions présentent des versions et des interprétations différentes de l’histoire, les éléments essentiels sont constants:

Acte 1 – Un magnifique parc devant un palais

Le prince Siegfried célèbre sa maturité. Le vin coule, Wolfgang flirte, tout le monde danse. Les festivités sont interrompues par La Princesse qui, inquiète du mode de vie insouciant de son fils, annonce qu’il doit choisir une personne à épouser le lendemain soir. La princesse s’en va, les célébrations reprennent, mais Siegfried est, naturellement, misérable à l’idée de ne pas pouvoir se marier par amour. La nuit tombe. Benno essaie de remonter le moral de son ami et lorsque Siegfried voit un troupeau de cygnes voler au-dessus de lui, il leur suggère d’aller les chasser.

Acte 2 – Une clairière au bord d’un lac dans une forêt près d’une chapelle en ruine

Séparé de ses amis, Siegfried arrive dans la clairière juste au moment où les cygnes survolent. Il vise avec son arbalète mais se fige quand l’un d’eux se transforme en une belle jeune fille – c’était le cygne qu’il était sur le point de tuer. C’est Odette qui explique qu’elle et ses compagnons sont victimes d’un sort jeté sur eux par le mal Rothbart par lequel ils sont transformés en cygnes pendant la journée, ne revenant à la forme humaine que la nuit près du lac enchanté. Le sort ne peut être brisé que par quelqu’un qui n’a jamais aimé auparavant et jure d’aimer Odette pour toujours. Les jeunes filles cygnes apparaissent dans la clairière. Siegfried casse son arbalète et déclare son amour éternel pour Odette. Mais l’aube se lève et le sort la transforme, elle et ses compagnons, en cygnes.

Acte 3 – Un magnifique bal au palais

Les invités arrivent, six princesses sont présentées à Siegfried comme candidates à son épouse. Il n’en choisit aucun. Rothbart entre alors avec sa fille Odile qu’il a transformée pour ressembler à Odette. Bien sûr, Siegfried n’a d’yeux que pour elle, après quoi Odette apparaît et tente de l’avertir de l’astuce, mais il ne la voit pas et annonce qu’il épousera Odile. Rothbart donne la main à Siegfried Odile puis lui montre une vision magique d’Odette. Réalisant son erreur, Siegfried s’enfuit, chagriné, vers le lac.

Acte 4 – Au bord du lac

Odette, réconfortée par ses jeunes filles cygnes, est bouleversée. Siegfried arrive et lui demande pardon. Ce qu’elle lui accorde mais sa trahison signifie que le sort ne peut plus être annulé. Une tempête se lève. Plutôt que de vivre éternellement comme un cygne, Odette choisit de mourir. Siegfried choisit de mourir avec elle et, tombant dans ses bras, ils disparaissent sous les eaux (ou, dans certaines productions, montent au ciel dans une apothéose). Le sort de Rothbart sur les filles du cygne est rompu. Il a perdu tous ses pouvoirs maléfiques et meurt. La tempête s’apaise, la lune sort et une bande de cygnes apparaît sur le lac tranquille.

La magnifique partition de Swan Lake de Tchaïkovski était révolutionnaire

Aujourd’hui, nous tenons pour acquis la magnifique partition de Swan Lake de Tchaïkovski, mais c’était révolutionnaire en son temps. Il y a 33 numéros dans le ballet complet pour un grand orchestre symphonique (cinq instruments de plus que l’orchestre de fosse pour Tristan Und Isolde, par exemple). La musique n’était plus une chaîne de mouvements de danse sans rapport avec aucune tentative de représenter des personnages ou des événements sur scène, comme cela était habituel dans le tarif proposé par les compositeurs de ballet «spécialisés». Outre une partition symphonique complète, Tchaïkovski a offert des moments d’orchestration magique trop nombreux pour être mentionnés et, avec l’utilisation sophistiquée de différentes tonalités, relie les divers éléments du récit en un ensemble cohérent (en utilisant le mineur B pour les cygnes, par exemple, Fa mineur pour Rothbart).

La première de Swan Lake était un fiasco

Pourtant, avec tout cela, la première de Swan Lake le vendredi 4 mars 1877 au Théâtre du Bolchoï, à Moscou, était en quelque sorte un fiasco. Le chef d’orchestre était incapable de rendre justice à une partition aussi complexe, le décor et la chorégraphie étaient de second ordre et, pour couronner le tout, la brillante ballerine Anna Sobeshchanskaya, à qui était destiné le rôle principal d’Odette, a été retirée après qu’un senior Un fonctionnaire à Moscou l’a accusée d’avoir accepté de l’épouser, de prendre tous les bijoux qu’elle avait reçus en cadeau, de les vendre, puis de s’enfuir avec un autre danseur. «La pauvreté de la production», écrit Modest Tchaikovsky, le frère du compositeur, «l’absence d’interprètes exceptionnels, la faiblesse d’imagination du maître de ballet et, enfin, l’orchestre… tout cela permis ensemble (Tchaikovsky) avec de bonnes raisons de lancer le blâme pour l’échec des autres. »

Néanmoins – et ce n’est pas souvent enregistré – cette production a survécu au répertoire pendant six ans et a eu 41 représentations, plus que la plupart des autres ballets du répertoire du Bolchoï. Mais ce n’est qu’après la mort de Tchaïkovski que Swan Lake a obtenu le succès qu’elle méritait dans une version révisée de la partition de Riccardo Drigo (1846-1930), le compositeur italien, chef d’orchestre et directeur de longue date de la musique du ballet impérial de St Pétersbourg. Divers changements ont été apportés au livret (voir ci-dessus) et les quatre actes sont devenus trois (l’acte 2 est devenu l’acte 1 scène 2). Le nouveau lac des cygnes a été présenté en première au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg le vendredi 27 janvier 1895 et a été chaleureusement accueilli.

Un dernier point. L’une des parties les plus célèbres de l’ensemble du ballet était une réflexion après coup de Tchaikovsky non inclus dans la production originale mais dansé dans la version révisée. Maintenant, l’Acte 3 présente un Pas De Deux dansé par Siegfried et Odile. Il se termine par le fameux 32 Fouettés En Tournant. Ceci, la gracieuse «valse» de l’acte 1, et la délicieuse «danse des cygnes» de l’acte 2, sont les points culminants musicaux les plus connus de cette grande partition.

Notre enregistrement recommandé de Swan Lake, présenté sur Tchaikovsky: Ballet Suites enregistré par l’Orchestre philharmonique de Berlin dirigé par Mstislav Rostropovich, peut être acheté ici.