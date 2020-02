Un hommage à Sweet Gene Vincent

Beaucoup trop de rock’n’roll de première génération nous ont été enlevés très tôt. Gene Vincent a été blessé, mais a survécu, le terrible accident de voiture qui a coûté la vie à son ami et collègue Eddie Cochran en 1960, mais il n’était encore qu’un jeune cruellement jeune de 35 ans lorsqu’il mourut d’une rupture d’ulcère à l’estomac en 1971.

Vincent Eugene Craddock, pour lui donner son nom de naissance, est né le 11 février 1935 à Norfolk, en Virginie. Son influence sur les fans et les stars ultérieures est immense, et ne se reflète certainement pas dans un total de seulement deux hits du top 20 américain, avec les marques «Be-Bop-A-Lula» et «Lotta Lovin». Au Royaume-Uni, cette chanson thème initiale a été suivie dans le top 20 par «Blue Jean Bop», et il a marqué d’autres succès de taille similaire avec «My Heart» et «Pistol Packin» Mama ».

Voici une sélection de dix citations d’époque sur un original unique et très apprécié, qui, nous l’espérons, donnent un aperçu de l’impact qu’il a eu dans sa courte vie et de l’héritage qu’il a laissé.

“Le chanteur de rock’n’roll américain qui participe à trois concerts de Boy Meets Girls … et qui arrive en [the UK] samedi prochain, va être l’une des stars les plus achalandées que Jack Good ait encore amenées »- June Harris, Disc magazine, décembre 1959

«Gene Vincent, qui dormait au moment de l’accident, a subi une fracture de la clavicule et était assez bien pour téléphoner à sa femme lundi. Il est sorti de l’hôpital mardi et est rentré aux États-Unis avec le corps. Il reviendra à temps pour commencer sa nouvelle tournée à Hanley le 30 avril »- Disc magazine, avril 1960

«Vincent est encore plus grand qu’avant. Les faits saillants de sa performance ont été certains de ses numéros les plus établis, «Blue Jean Baby» et «Summertime». Et dans sa chanson de clôture, «Be-Bop-A-Lula», il a brisé deux micros à travers ses actions frénétiques »- June Harris, revue de presse du magazine Disc à East Ham Granada, février 1961

“Les albums électriques que j’ai creusés étaient d’Elvis, et des choses comme” Be Bop A Lula “de Gene Vincent et des gars comme Carl Perkins et les Everly Brothers” – Roger ‘Jim’ McGuinn des Byrds, Hit Parader, décembre 1966

“Pour le troisième album … j’aimerais faire certaines des chansons que j’aime vraiment avec des gens comme Gene Vincent, Bill Haley, Fats Domino, Elvis Presley, Little Richard, Buddy Holly. Beaucoup de leurs trucs ont déjà été faits auparavant, mais ce que je recherche vraiment, ce sont certaines de leurs chansons qui sont vraiment bonnes mais, pour une raison ou une autre, ce ne sont pas leurs plus grands succès »- John Kay de Steppenwolf, Circus magazine, mars 1969

«Quand j’ai commencé, vous aviez des chanteurs célibataires comme Carl Perkins, puis les groupes de chanteurs ont commencé à devenir forts comme les Penguins et les Platters. Ensuite, il a de nouveau basculé vers les artistes uniques comme Fabian et Avalon, puis Les Beatles est sorti et les groupes ont commencé. Vous avez à nouveau les artistes uniques comme Tom Jones et Engelbert. Rien n’a vraiment changé. Les groupes qui sont grands aujourd’hui ne font vraiment rien de nouveau. J’étais sûr quand j’ai entendu Creedence Clearwater qu’ils jouaient des coups de langue de Carl Perkins »- Gene Vincent, Melody Maker, novembre 1969

«Le renouveau du rock and roll a déjà frappé les États-Unis. Il a frappé LA comme une tonne de briques. [Little] Richard, Chuck Berry et moi-même travaillons régulièrement aux États-Unis et au Canada et beaucoup de groupes ont dû passer au rock and roll. » – Gene Vincent, Melody Maker, novembre 1969

«Gene Vincent, après des années de mauvaise santé et de blessures, est décédé cette semaine d’un ulcère perforé. Vincent, un graisseur virginien sans compromis, était responsable avec Eddie Cochran et Jerry Lee Lewis, de la plupart de ce qui était méchant et graisseux dans le rock and roll des années cinquante. Là où Elvis était le capuchon adolescent qui a eu beaucoup de copines, Vincent était symbolique du punk qui s’appuyait contre les murs à la danse du lycée et nettoyait ses ongles avec une lame de commutateur »- Mick Farren, International Times, octobre 1971

«Ses premiers travaux étaient puissants. Cela a peut-être envoyé les jeunes en mouvement dans la direction de Fabian et Pat Boone, mais Vincent est devenu le chouchou de tous ceux qui ont toujours convoité une veste en cuir noire avec un aigle dans le dos »- Mick Farren, New Musical Express, février 1975

«Dois-je pleurer votre déclin avec du vin de tonnerre et un mouchoir noir? Mon triste chuchotement de Virginie me manque, la voix qui a appelé mon cœur me manque »-« Sweet Gene Vincent », Ian Dury et l’album Blockheads, New Boots and Panties, 1977

