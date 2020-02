Un homme plaide coupable d’avoir brûlé des églises pour renforcer son groupe de black metal

CHA-LE … Ce “je ferai tout pour le mettre dans le monde de la musique” est devenu incontrôlable Holden Matthews. Cet homme de 22 ans vient de plaider coupable d’avoir incendié plusieurs églises historiques en Louisiane pour améliorer son profil de musicien de black metalLes procureurs fédéraux ont déclaré lundi.

Le fils de l’assistant d’un shérif a été arrêté en avril dernier et a maintenant plaidé coupable à trois chefs d’accusation d’avoir intentionnellement endommagé un édifice religieux – qui est classé comme un crime de haine fédéral – et à une accusation d’avoir utilisé le feu pour commettre une crime fédéral Pour son incroyable stupidité, Il sera condamné le 22 mai et encourt une peine minimale obligatoire de 10 ans et une peine maximale de 70 ans de prison… Voyons maintenant s’il n’oublie pas jusqu’à ce qu’il joue de la guitare.

“Le ministère de la Justice restera inébranlable dans sa protection de la liberté de pratiquer la religion sans menace de discrimination ou de violence”, a déclaré le procureur général adjoint Eric Dreiband de la division des droits civils dans un communiqué. «Matthews a admis avoir incendié trois églises. Son comportement honteux a violé les droits civils des paroissiens et a nui à leurs communautés. ».

Lors de la dernière audience de plaidoyer de culpabilité, Matthews a reconnu avoir incendié trois églises baptistes autour d’Opelousas, en Louisiane, en mars et en avril dernier. Il a dit qu’il avait choisi les églises spécifiquement parce qu’il pensait que la nature religieuse des bâtiments aiderait “à se faire connaître en tant que musicien de” black metal “.”. Dans la même déclaration, il a également admis avoir posté des vidéos des églises en flammes pour attirer des fidèles dans cette communauté.

Matthews n’est pas le premier gars à faire quelque chose comme ça. En fait, ses actes ont été inspirés par le Norvégien Varg Vikernes, qui dans les années 1990 a commis plusieurs crimes similaires. Vikernes était le bassiste du groupe de black-metal Mayhem et une figure du mouvement néo-nazi norvégien. Il a purgé 15 ans de prison pour avoir brûlé plusieurs églises et poignardé son compagnon de bande.