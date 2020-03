Un homme qui a probablement contracté Covid 19 lors d’un concert fantôme devient la première mort de coronavirus au Mexique

Selon Mexico News Daily, un Mexicain qui a assisté FANTÔMELe concert de Mexico à Mexico au début du mois est devenu le premier décès par coronavirus du pays.

L’homme de 41 ans était l’un des plus de 50000 fans qui se sont rendus à l’émission du 3 mars, à laquelle a assisté un autre homme qui a également été testé positif pour COVID-19.

L’homme décédé souffrait de diabète et avait été hospitalisé pendant cinq jours. L’homme de 40 ans qui a également été testé positif pour COVID-19 a été hospitalisé mais est dans un état stable.

Mercredi, la femme de l’homme décédé a déclaré aux journalistes que son mari n’avait jamais eu auparavant de maladie respiratoire. Lorsqu’on lui a demandé où elle croyait que son mari était infecté par le COVID-19, la femme a répondu que c’était “probablement” au FANTÔME concert.

Le Mexique compte à ce jour 314 cas suspects de coronavirus. Aux États-Unis, 176 personnes sont décédées.

Le Mexique a été critiqué pour avoir autorisé 110 000 personnes à assister à la Vive Latino festival de musique à Mexico le week-end dernier. L’événement, qui comprenait une performance de GUNS N ‘ROSES, a eu lieu comme prévu malgré plusieurs cas confirmés de COVID-19 dans la capitale mexicaine.

Plus tôt dans le mois, Le président Donald Trump a déclaré que le coronavirus renforce son argument en faveur de la construction d’un mur entre les États-Unis et le Mexique.

Photo ci-dessus gracieuseté de Summa Inferno

