Un incendiaire en métal noir risque 70 ans de prison pour des incendies dans une église baptiste

Le musicien de black metal Holden Matthews, un résident de Louisiane âgé de 22 ans, a plaidé coupable à l’incendie intentionnel de trois églises baptistes fréquentées principalement par des Afro-Américains.

Matthews, qui est le fils d’un adjoint du shérif de Louisiane, a déclaré qu’il avait commis les crimes pour se faire une réputation sur la scène musicale du black metal. Au cours des années 1990, des musiciens de black metal en Norvège ont également mis le feu à plusieurs églises. L’avocat de Matthews a insisté sur le fait que les incendies, qui ne faisaient de mal à personne, n’étaient pas à motivation raciale, mais étaient uniquement inspirés par les crimes vieux de plusieurs décennies en Norvège.

En juin dernier, Matthews a plaidé non coupable à six chefs d’accusation, dont la quantité et la gravité ont été réduites dans le cadre d’un accord sur le plaidoyer. Il devrait être condamné le 22 mai et il risque au maximum 70 ans derrière les barreaux. En vertu de la loi de la Louisiane, il sera condamné à au moins une décennie de prison.

Il n’a pas été difficile pour les autorités d’attacher Matthews aux incendies criminels, qui ont été commis en 2019, entre la fin mars et le début avril. En plus de capturer des photos et des vidéos des incendies sur son téléphone portable, Matthews s’est vanté publiquement de ses actions sur Facebook. La police a reçu un pourboire peu après la publication de la publication Facebook correspondante.

La scène norvégienne du black metal s’est considérablement développée au cours des années 1990, au point que les initiés étaient considérés comme faisant partie de “The Black Circle”. En 1996, la police norvégienne avait enquêté sur plus de 50 incendies d’églises chrétiennes et, dans chaque cas, les coupables étaient associés au genre.

«Faust», membre fondateur d’un des premiers groupes de black metal appelé Emperor, a été reconnu coupable de meurtre en 1994. Après sa libération de prison en 2003, il a rapidement retrouvé Emperor et a commencé à jouer de la batterie pour plusieurs autres groupes.

Aujourd’hui, le support du black metal est cohérent parmi une partie petite mais vocale de tous les fans de métal.